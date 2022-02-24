入境檢疫1人1戶可透天厝、套房？指揮中心提3條件

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北24日電）3月7日起入境檢疫縮短為10天，以1人1戶為原則，透天厝、套房是否可行，令人霧煞煞。指揮中心今天公布3條件，包括獨立門牌、獨立出入口、屋內沒有非居檢者。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向輕症化，各國相繼鬆綁解封。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，3月7日凌晨0時起，入境檢疫天數將從14天縮短為10天，以1人1戶為原則，無法落實則須入住防疫旅館。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，根據過去2年實施居家檢疫的經驗發現，國內住宅形式南北差異很大，因此近期曾和民政單位共同討論「1人1戶」定義。

陳宗彥說，所謂「1人1戶」必須具備3項條件，首先是要有獨立的門牌和地址，其次是要有獨立對外出入口，而且和其他非居家檢疫者的生活範圍不可相通，第3點是檢疫期間，屋內沒有其他非居家檢疫的人。

陳宗彥指出，如果是同門牌的併連套房、家中的獨立套房，儘管有獨立衛浴，也不屬於1人1戶。

不過，陳宗彥說，像是透天厝、有共用門牌號的連棟建築物、同門牌地址的不同樓層、頂樓加蓋或農舍、工寮、倉庫等，只要有獨立出入口、與非居家檢疫者生活範圍不相通且有水、電、瓦斯、衛浴等基本居住配備，就可視為1人1戶。

陳宗彥坦言，除了上述狀況外，還是有很多例外的情形，民眾可以向鄉鎮市區公所、警政、衛政單位申請，共同訪查同意後，就可比照1人1戶進行居家檢疫。（編輯：陳政偉）1110224