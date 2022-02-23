陳時中：將研擬出國旅遊SOP 最快下半年開放

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北23日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天透露，近期將著手規劃出國旅遊SOP，等國外疫情降溫、重症死亡數都能獲控制時，就是時機成熟的時候，最快下半年有機會開放。

隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續施打、口服藥物問世且疫情走向輕症化，各國紛紛鬆綁邊境檢疫及防疫規定，台灣預計3月中鬆綁檢疫措施，除了將入境檢疫天數從14天減至10天，也將開放商務人士來台。

陳時中今天上午接受網路電台專訪時表示，若商務人士開放順利，預計下半年有機會開放國外旅遊。

陳時中下午在疫情記者會中被問到相關規劃時表示，近期將著手訂定出國相關的SOP和規劃，等到時機成熟就可以開放。

有記者追問，何時才是「時機成熟」？陳時中說，等到時機成熟時，大家都會有種輕鬆的感覺，但疫情就是變幻莫測，很難預估太久以後的狀況，未來等到確診數變少、國外疫情降溫，尤其是重症死亡個案都能獲得控制時，就是比較安心的時候，自然就會開放。

至於台灣何時能和國外一樣，開放染疫輕症患者在家中吃藥治療。陳時中說，這情形不是不可能，但現階段時機未到，必須一步一步來。

陳時中說，綜觀全球疫情，每週染疫個案數約落在150萬至200萬之間，比之前大幅下降很多，不過死亡人數並未降低，可能是前一波確診個案母數實在太多，導致死亡個案數也多，但世界疫情的確是緩步下降中。

陳時中坦言，周邊國家疫情仍處於高點是目前比較令人擔憂的事，包括香港單日新增6000多例、日本單日新增6.9萬例、韓國也增9.9萬例，而且日本單日死亡數也創下322人新高，就連上一波疫情看來平穩的越南，最近也有升溫趨勢，由此可見疫情控制的困難，不得不戒慎，但也希望民眾在打疫苗、做好防疫前提下，無需恐懼。

有媒體好奇，若下半年真有機會開放出國旅遊，陳時中最想去哪個國家。陳時中笑說，疫情期間協助台灣、贈送疫苗的國家，都是他非常想去的國家，應該會規劃一趟感恩之旅。

在商務人士入境方面，經濟部長王美花今天上午接受媒體訪問時表示，未來商務客只要拿到相關證明或邀請，到外館申請簽證就能入境，不用再以專案形式申請。

陳時中坦言，確實有規劃這樣的大方向，至於入境必要性與原則是由經濟部主責。（編輯：卞金峰）1110223