亞旭前進指揮所歷經32天解編 各公司設防疫官

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北23日電）疫情指揮中心今天宣布，遠雄自貿園區亞旭群聚今天正式結案，前進指揮所歷經32天解編，面對企業大型群聚，未來擬調整政策，建議各公司設置防疫官，以利應變。

亞旭電腦群聚感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）事件，是由西堤餐廳案衍生，亞旭公司2名員工1月9日到西堤餐廳用餐後，一直沒有病識感，也沒有警覺，直到1月14日出現疑似症狀，公司再三釐清才發現他們曾到西堤餐廳用餐，1月21日經採檢確診。

亞旭電腦群聚自今年1月22日爆發，緊急成立前進指揮所，歷經32天，總確診人數達175人，其中本國籍40人、外籍移工135人。因應此群聚，衛生單位共匡列1766名居家隔離者，PCR總篩檢1萬2188人次、快篩9501人次，相關匡列對象已於昨天完成最後一次採檢，檢驗結果全數為陰性。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，因為經歷亞旭大規模企業群聚後，反思面對Omicron變異株傳播速度快，顯示企業內部應變速度重要性，未來企業防疫重點為加強各企業、各單位自主應變能力，應將疫情應變納入公司訓練。

陳時中提到，不排除未來會建議總公司內部應該設立應變小組，分公司須有防疫聯絡人，以利應變小組即時透過聯絡人掌握分公司疫情狀況，迅速收集公司員工疫情走向，再交由疫調人員或衛生單位人員即時接管，快速進入防疫軌道，可將經濟損失降到最低。

亞旭前進指揮所指揮官、衛福部醫福會執行長王必勝也提到，各機構、工廠防疫責任做愈好，公司受損害愈小，建議企業設置防疫負責人、防疫官或防疫長，負責人可與衛生機構建立聯繫管道，只要企業內出現確診者，可快速管理名冊、找到對接窗口指導。

王必勝歷經部立桃園醫院、苗栗電子廠、北農、桃園機場、遠雄自貿園區等前進指揮所任務，以遠雄自貿園區歷時最久，高達32天，王必勝今天分享亞旭案特色，他印象最深就是遠雄自貿園區人數多、公司多、流程動線複雜，增加疫情控制難度。

王必勝說，所幸確診狀況以單一工廠移工為主，87%個案來自亞旭電腦、77%為移工，透過有效匡列，考量生活經濟面向，決定將中低風險接觸者121人採取居家隔離3天後驗PCR，後續以家用快篩追蹤處理。

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王必勝特別提到，這次風險較高的386人，衛生單位將其安置於集中檢疫所隔離，其中多達67人確診；風險較低的383人就地在宿舍隔離，皆無人確診，顯示移工管理應重視各層分流及執行落實。

王必勝說，前進指揮所解編，後續由遠雄園區應變小組接手管理，加強廠區工作環境，如分艙分流、用餐休息、出入動線、健康監測、企業篩檢等防疫作為；建議降低派遣人員使用比例、減少流動率、建立完整人事資料，以利加強人員管理。（編輯：張芷瑄）1110223