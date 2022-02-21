陳時中透露疫情控制關鍵數字 邊境鬆綁本週公布

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（中央社記者江慧珺台北21日電）指揮中心指揮官陳時中今天說，觀察疫情的Rt值理想是控制在1以下，超過1.2則是警戒值；至於放寬商務客入境等邊境鬆綁措施，預計本週將公布，讓入境旅客有時間準備。

中央流行疫情指揮中心日前公布邊境檢疫政策規劃放寬方向，包含檢疫期從14天縮短至10天、放寬商務人士入境條件並比照縮短檢疫等，其中一項評估標準，即為春節期間整體有效再生數（Rt值）維持在1上下。

陳時中今天接受廣播節目「快樂心聲」主持人、民進黨立委許智傑專訪時，提及目前邊境鬆綁措施，他表示，大家都期待開放，但疫情也不能因開放而失控。

他表示，目前已規劃將入境檢疫期縮短至10天，且若進行順利，國內匡列隔離的隔離期也可望縮短至10天。

陳時中也提及，另一項疫情觀察重點即是Rt值，理想是控制在1以下，1.2則是警戒值，若Rt值超過1.2，時間一久確診數就會倍增。

陳時中舉例，若Rt值1.2，時間維持長達200天，全台就估有15萬人染疫，若長達300天，單日確診人數更是高達3.5萬人；因此從Rt值可觀察，病例數是否指數型成長，若Rt值低於1，「開放腳步可以大膽一些」。

針對先前宣布的放寬商務客入境條件等邊境鬆綁措施，陳時中說，估計3月中旬開放，若確定要開放，本週就差不多會宣布相關事宜，因要讓入境者有時間準備。

陳時中重申，台灣疫情控制良好，疫情與台灣對等的國家人數很少。稍有規模的國家疫情都比台灣嚴重，他提及紐西蘭疫情也上升，但了不起的是致死率低，未來將與紐西蘭請教相關事宜。

他強調，台灣有800多名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡個案，他感到遺憾，但無論是死亡數與致死率，台灣與國際間相比都很低。

陳時中也提到，台灣的防疫紅利很多，如流感、腸病毒、登革熱等過去造成很大威脅的傳染病，都因COVID-19防疫措施，如邊境管制、戴口罩、勤洗手等，達到防疫成效。（編輯：管中維）1110221