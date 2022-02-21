入境31天確診者妻子也染疫 足跡與新北設計師重疊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內21日新增4例COVID-19本土病例，其中1人為入境31天才確診的個案（案20028）妻子。（指揮中心提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）國內今天新增4例COVID-19本土病例，其中1人為入境31天才確診的個案妻子，疫調發現，夫妻曾與新北新店設計師、北市房仲同時段用餐，與設計師衍生宗教協會群聚有關。

國內新增49例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為4例本土個案及45例境外移入（24例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，今天新增4例本土個案，其中3例是居家隔離陰轉陽，感染傳播鏈都在收斂中。

今天唯一並非居家隔離陰轉陽個案，與入境31天確診者有關，昨天的境外移入個案（案20028），檢疫期間及期滿前均為陰性，但入境後31天再PCR採檢卻由陰轉陽，緊急匡列採檢接觸者，其妻子確定染疫。

陳時中說明，透過衛生單位進一步疫調發現，這對夫妻與案19665、案19813等人有足跡相關性，曾同時段與宗教協會衍生群聚個案設計師及房屋仲介待在同餐廳用餐，因此將案20028改判本土個案。

今天新增的本土個案中，2名病例來自鳳山家庭、大林煉油廠群聚案有關，其中1人為鋼鐵公司上班的鳳山家族群聚兒子（案19732）在可傳染期的曾赴台南碰面的訪客（案19862）的兒子，另1人為染疫煉油廠員工（案19817）女友隔離陰轉陽。

桃園機場染疫航警家中就讀喬幼幼兒園的孫女（案19861）確診，陳時中說，今天新增1名航警相關病例，為案19861的媽媽，因為陪確診女兒隔離，在居家隔離期間，採檢陰性轉陽性確診。（編輯：陳政偉）1110221

（指揮中心提供）