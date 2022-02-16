染疫新北設計師定序同桃機群聚 室友及同時段用餐者等4人確診

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北16日電）新北市設計師染疫，源頭待釐清，這名個案曾有高雄足跡，但今天病毒基因定序結果顯示與桃機群聚案相同，相關接觸者4例確診，包含設計師室友、同餐廳同時段用餐的房屋行銷公司員工及職場同事等。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，日前公布的居住新北市新店的設計師，在2月12日開始出現喉嚨痛症狀，就醫安排採檢確診，據疫調發現，個案在1月30日至2月5日回到高雄過年，2月5日後才回到台北，據最新資料顯示，這名個案病毒序列與桃機案相同。

另外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增的14名本土個案中，就有4人與設計師案有關，包含設計師室友，居家隔離期間PCR陰轉陽；另外3名個案來自某房屋行銷公司（案19813、19816、19859）。

這家房屋行銷公司其中一名染疫員工，與設計師並不認識，但兩人曾在2月9日於同餐廳同時段用餐。這一名與設計師有餐廳共同足跡的房屋行銷公司員工確診後，其同職場再驗出2同事確診。

陳時中進一步說明，雖然案19816已離職，但考量其2月11日曾與案19813有接觸史，仍認定為職場群聚。新北設計師與房屋行銷公司感染來源順序仍待釐清，甚至連房屋行銷公司內的傳播鏈也並不清楚，仍待進一步採檢判定。（編輯：陳清芳）1110216