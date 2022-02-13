新北設計師確診足跡至北市 曾赴永康商圈、東區蔬食餐廳

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）新北市一名室內設計師確診COVID-19，台北市衛生局晚間公布個案足跡，包含搭乘捷運從新店區公所到古亭、忠孝新生站等，以及到永康商圈用餐及購物，相關足跡正在疫調並通知清消。

台北市政府衛生局今天晚間公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19665足跡，包含8日搭乘捷運從新店區公所到古亭站，赴UNCLE Q Vegan創意蔬食餐廳、悄悄好食永康店鋪用餐，及到水準書局、AMOUTER 戶外用品店購物，再搭乘捷運從公館回到新店區公所站。

衛生局指出，個案在9日晚間搭乘捷運從新店區公所到忠孝新生站，接著到Miacucina復興店用餐，然後搭乘捷運從忠孝復興回到新店區公所站；11日搭乘捷運到台北車站後，搭乘國光客運當天來回台中水湳轉運站，晚間到SOUL R. VEGAN CAFÉ靈魂餐廳用餐。

衛生局說明，案19665可傳染期間為8日到12日，相關足跡正在評估風險對象，並通知清消，提醒自覺可能與確診者接觸的民眾注意自身健康狀況，如有疑慮可至7家提供公費採檢的醫院採檢。

新北市政府今天公布，案19665為30多歲男性室內設計師，已接種2劑疫苗，1月30日過年期間返回高雄老家，2月5日返回新北居住地，2月12日出現喉嚨痛症狀到醫院採檢確診，Ct值16，感染源仍待釐清。（編輯：陳仁華）1110213