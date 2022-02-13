5類人對疫苗有疑慮 指揮中心拍影片加強宣導

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（中央社記者許秩維、陳婕翎台北13日電）根據台大公衛團隊調查，長者、慢性病患者等5類對象對COVID-19疫苗施打有疑慮。指揮中心今天表示，除了提高宣導費，也會針對特定對象拍攝影片宣導。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中公布國內新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為12例本土個案及40例境外移入（15例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

根據統計，昨天國內COVID-19疫苗共接種18萬4304劑，第1劑疫苗涵蓋率82.28%，第2劑75.57%，第3劑29.3%，基礎加強劑0.77%。

根據台大公衛團隊調查，長者、慢性病患者、孕婦、藍領階級、另類療法者等5類對象對疫苗施打仍有疑慮。

莊人祥指出，會從疫苗宣導和可及性來思考提高接種率，例如宣導品已從新台幣100元提升至200元，以鼓勵疫苗接種；至於疫苗猶豫現象，除了靠醫師說明外，也會針對特定對象，拍攝防疫大作戰的宣導影片。

為提升長者疫苗接種率，莊人祥表示，先前已提出多項措施，如居服員陪伴接種，可獲200元加碼津貼，同時也希望長照、洗腎機構加強宣導接種疫苗和說明副作用；指揮中心也會針對疫苗追加劑等狀況設定目標，若達目標，可能會有縮短檢疫的措施，目前還在評估中。

針對65至74歲族群，莊人祥提到，目標第1劑疫苗涵蓋率85%、第2劑80%，希望各縣市都能達標；至於75歲以上長者，根據過年前1月27日資料，第1劑75%、第2劑68.4%，第3劑36.3%，過年後2月7日則成長至第1劑75.5%、第2劑69%、第3劑42.1%。（編輯：張雅淨）1110213