新北3童染疫 林口1國中1國小停課14天

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受到高雄砂石場一家7人染疫案衍生影響，新北市3名幼童經採檢PCR陽性，新北市長侯友宜13日表示，幼童就讀的林口區某國中及某國小自12日起進行預防性停課14天。中央社記者王鴻國攝 111年2月13日

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（中央社記者王鴻國新北13日電）受到高雄砂石場一家7人染疫案衍生影響，新北市3名幼童昨天經採檢PCR陽性，市府緊急對幼童就讀林口區的某國中及某國小展開清消，並於昨天起預防性停課14天。

新北市長侯友宜今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後記者會說明，1例確診個案為過年期間返回高雄，出現不適症狀採檢陽性。嘉聯益電子廠集中隔離的外籍移工3例採檢陰轉陽：高雄砂石場家人染疫衍生的3例小朋友居隔採檢陽性。

侯友宜表示，受到高雄砂石場一家7人染疫衍生影響，案19687、案19688及案19689分別為女3歲、男8歲、男14歲，因外婆（苗栗確診者案19643）2月3日在苗栗與高雄確診親友（案19580、案19584）接觸聚餐，又於2月7日帶案19687等3名外孫到苗栗與苗栗親友（案19622）一同出遊。

他表示，3童2月10日返回新北林口區，由於外婆於2月12日確診，3人遭匡列接觸者居家隔離，昨天經採檢PCR均為陽性，Ct值分別為27.3、22.8、32.6，3人均已收治專責病房治療。

由於案19688、案19689兩男童分別就讀林口區某國中及某國小。侯友宜表示，已緊急採取校園防疫措施，兩校自12日到25日止，進行預防性停課14天。

他表示，今天已完成校園清消，相關班級師生共79人匡列接觸者進行居家隔離，提供全校教職員工試劑進行快篩，課程改採線上教學，家長若在照顧學生有困難，可與學校聯絡，學校會提供學生基本照顧。（編輯：陳仁華）1110213