高雄砂石場群聚增7例 足跡至台南竹苗新北

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北13日電）國內今天新增12例COVID-19本土個案，其中7人與高雄砂石場群聚有關，足跡遍布4縣市包含苗栗、台南、新竹及新北，高雄當地雖無新增病例，但仍須持續積極匡列採檢。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，新增12名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中7例與高雄砂石場群聚衍生疫情有關、3例為新北市樹林嘉聯益公司群聚有關、1人為桃園家族群聚個案，以及1名新北市不明感染源設計師。

針對高雄砂石場群聚新增7例，莊人祥表示，上述個案包含2名個案（案19655、案19656）2月8日曾在同一時段與砂石場兒子（案19599）在台南某診所有接觸史，匡列為接觸者，2月12日安排採檢後陽性，Ct值分別為39及38，第2次採檢仍為陽性，今天確診。

還有新增與高雄砂石場衍生苗栗家庭群聚具關聯性個案，砂石場員工（案19580、案19584）過年曾赴苗栗，造成阿姨（案19622）一家確診，家中媳婦（案19644）的先生、也就是案19622兒子匡列為接觸者採檢，2月11日採檢陰性，2月12日再次採檢陰轉陽性。

高雄砂石場群聚疫情還一路燒進新竹地區，同樣是上述居住在苗栗的案19644，因為在2月11日帶小孩回新竹縣娘家，家住新竹的媽媽成為接觸者，被匡列採檢後，今天確定染疫。

莊人祥說，同樣是砂石場員工家（案19580、案19584）另一名確診阿姨（案19643），習慣週末返回苗栗居住，平時都是住在新北，在可傳染期曾到新北的外孫家拜訪，造成3名外孫確診，個案Ct值皆為20左右。

另外，3例確診移工與新北市樹林嘉聯益公司群聚有關，莊人祥進一步說明，上述3名確診個案是當地衛生單位對該公司399人進行第2次採檢發現，3人都是在居家隔離期間，採檢陰性轉為陽性病例。

新增的案19685是從中國大陸返台男性（暫列境外移入）案19592的妻子，因為須到醫院照顧2名女兒（案19623、案19624），雖然已於2月11日採檢，當時結果為陰性，但2月12日再次採檢結果變為陽性，屬於居家隔離陰轉陽病例。（編輯：管中維）1110213