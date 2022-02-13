苗栗竹南家族群聚曾赴大湖採草莓 再添一人染疫

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣13日電）高雄砂石場群聚案持續延燒，苗栗縣竹南鎮昨天新增某家族5人確診，今天再添一例，為昨日確診者案19622的41歲兒子（案號未出），已轉到醫院治療，並針對職場環境進行擴大匡列採檢。

苗栗縣政府衛生局發布新聞稿表示，今天新增的確診個案為男性41歲，CT值27.6，是案19622的兒子，任職於苗栗縣某化工廠，職場密切接觸者今天上午8時陸續安排至醫院進行核酸檢測（PCR），亦安排醫療團隊預計下午進入職場進行擴大匡列採檢。

苗縣府衛生局指出，昨天公布的5名確診者皆已收治專責醫院，確診者足跡亦陸續完成清潔及消毒。

苗縣衛生局針對昨、今天新增的6案接觸者持續疫情調查，通知接觸者進行PCR採檢，目前居家隔離41人，自主健康管理244人及自我健康監測4人，人數持續增加中。

苗縣衛生局表示，針對這次竹南家族群聚案，截至今天上午8時共完成250人PCR篩檢，目前已有6例確診，154人陰性、90人報告未出，疫調中發現確診者部分足跡涉及外縣市，已通知各縣市進行疫情調查。

苗縣衛生局說明，昨天公布的確診者案19644為19622的41歲媳婦，任職於新竹某科技廠，春節期間有返回新竹縣娘家。案19641為6歲女孩，是案19622的大孫女，就讀苗栗縣某國小附設幼兒園，1月20日寒假後至2月11日期間皆未返校。

案19642為4歲女孩，為案19622二孫女，平常由案19622照顧，尚未入學，相關足跡與案19622及母19644相同。8日下午案19641、19642在大湖採草莓。

案19643為67歲女性，是案19622的二姊，8日下午也一同去採草莓。高雄砂石場群聚案中的確診者案19580及19584，曾於2月2日到案19643竹南家中過夜及2月3日聚餐。

苗栗衛生局表示，社區感染風險仍存在，請民眾即使未有接觸史，如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，仍應佩戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具儘速就醫。（編輯：張銘坤）1110213

（苗栗縣政府提供）

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