更多編輯台推薦新聞：
彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機
國際

彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景
文化

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋
生活

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北設計師確診感染源待釐清 曾回高雄過年
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情4/300

苗栗竹南家族群聚曾赴大湖採草莓 再添一人染疫

2022/2/13 12:40（2/13 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄砂石場群聚案持續延燒，苗栗縣竹南鎮家族13日再添一例確診。（苗栗縣政府提供）
高雄砂石場群聚案持續延燒，苗栗縣竹南鎮家族13日再添一例確診。（苗栗縣政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣13日電）高雄砂石場群聚案持續延燒，苗栗縣竹南鎮昨天新增某家族5人確診，今天再添一例，為昨日確診者案19622的41歲兒子（案號未出），已轉到醫院治療，並針對職場環境進行擴大匡列採檢。

苗栗縣政府衛生局發布新聞稿表示，今天新增的確診個案為男性41歲，CT值27.6，是案19622的兒子，任職於苗栗縣某化工廠，職場密切接觸者今天上午8時陸續安排至醫院進行核酸檢測（PCR），亦安排醫療團隊預計下午進入職場進行擴大匡列採檢。

苗縣府衛生局指出，昨天公布的5名確診者皆已收治專責醫院，確診者足跡亦陸續完成清潔及消毒。

苗縣衛生局針對昨、今天新增的6案接觸者持續疫情調查，通知接觸者進行PCR採檢，目前居家隔離41人，自主健康管理244人及自我健康監測4人，人數持續增加中。

苗縣衛生局表示，針對這次竹南家族群聚案，截至今天上午8時共完成250人PCR篩檢，目前已有6例確診，154人陰性、90人報告未出，疫調中發現確診者部分足跡涉及外縣市，已通知各縣市進行疫情調查。

苗縣衛生局說明，昨天公布的確診者案19644為19622的41歲媳婦，任職於新竹某科技廠，春節期間有返回新竹縣娘家。案19641為6歲女孩，是案19622的大孫女，就讀苗栗縣某國小附設幼兒園，1月20日寒假後至2月11日期間皆未返校。

案19642為4歲女孩，為案19622二孫女，平常由案19622照顧，尚未入學，相關足跡與案19622及母19644相同。8日下午案19641、19642在大湖採草莓。

案19643為67歲女性，是案19622的二姊，8日下午也一同去採草莓。高雄砂石場群聚案中的確診者案19580及19584，曾於2月2日到案19643竹南家中過夜及2月3日聚餐。

苗栗衛生局表示，社區感染風險仍存在，請民眾即使未有接觸史，如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，仍應佩戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具儘速就醫。（編輯：張銘坤）1110213

（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）
延伸閱讀
高雄砂石場群聚延燒苗栗 竹南家族已5人確診高雄砂石場及桃園家庭群聚源頭 研判皆可能防疫旅館內感染高雄砂石場員工疫調謊稱過年都在家 市府將開罰
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀