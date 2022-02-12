高雄砂石場及桃園家庭群聚源頭 研判皆可能防疫旅館內感染

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄砂石場、桃園家庭群聚都有從中國返台的旅客，指揮中心12日研判可能是在防疫旅館遭感染。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北12日電） 高雄砂石場群聚再擴大，桃園市今天也新增一起家庭群聚，根據中央流行疫情指揮中心疫調，2群聚案中都有從中國返台的旅客，研判可能都是在防疫旅館期間遭感染。

高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，今天再增7例本土病例，且疫情擴及高雄第2家砂石場，以及台南、苗栗等縣市，累計染疫人數達27人。

據中央流行疫情指揮中心疫調，染疫大表哥女友的弟弟（案19530）1月10日才從中國返台，又曾和高雄港染疫個案同時間住防疫旅館，因此推測他可能是整起砂石場群聚的首名感染者。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，依最新採檢結果，大表哥女友的弟弟一採Ct值32，二採Ct值攀升至37.6，代表病毒量愈來愈低，可能感染已有一段時間，正朝防疫旅館內感染的方向調查。

案19530在1月10日從中國返台，又曾和高雄港染疫者同時間住防疫旅館，指揮中心推測他可能是砂石場群聚的首名感染者。（高雄市政府提供）

另外，桃園市今天新增1起家庭群聚，這家人當中的爸爸（案19592）1月23日從中國入境，在防疫旅館住滿14天後返家，但回家3天就出現發燒、咳嗽症狀，經採檢確診且Ct值僅14，代表病毒量相當高，進一步採檢2名同住女兒都確診。

陳時中表示，目前這名爸爸入境後已隔離14天，為何解除隔離後病毒量還這麼高，甚至傳染給小孩，是目前釐清重點，初步懷疑是在防疫旅館內才被傳染，必須進一步對防疫旅館進行疫調。

有醫師指出，國內Omicron變異株疫情已從桃園燒到新北，有往北發展的趨勢。陳時中說，病毒就是會移動，不分行政區，只要有足跡就有可能性，民眾無須過度擔心。

台灣女足國家代表隊日前到印度比賽時有多名代表隊成員染疫，近日搭專機返國，染疫狀況備受矚目。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，女足隊成員在登機時，原本已知6名成員曾確診，入境後立即與其他旅客分流並入住加強版集中檢疫所；其中1名成員落地採檢陽性，列為昨天的境外移入病例，隔天採檢則有5人陽性，累計6人確診。（編輯：陳政偉）1110212