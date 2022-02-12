高雄廠1人染疫 日月光：未接觸客戶不影響營運

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）高雄5姊妹家族8確診，其中5妹傳為日月光高雄廠員工，日月光今天發出聲明稿表示，1名員工確診COVID-19，該同仁工作性質單純，不會接觸客戶，高雄廠啟動廠區全面消毒作業，此次事件不影響營運及生產。

日月光表示，高雄廠2月9日接獲高雄市政府通知，1名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），公司配合衛生局進行疫調及檢測，確診員工已隔離送醫進行妥善治療，該同仁工作性質單純，不會接觸客戶造成影響，高雄廠也同步啟動廠區全面消毒作業，此次事件不影響營運及生產。

日月光指出，高雄廠為保護個資，不會針對個案說明，一切資訊以中央疫情指揮中心及高雄市政府公布為準，將以防疫安全及保護員工健康為首要考量，持續提高警覺加強職場衛生，密切關注疫情變化，滾動式更新防疫作為，與政府同一陣線，積極努力做好防疫。（編輯：楊蘭軒）1110212