陳時中：疫情無指數型爆發 不明傳播鏈愈少愈安心

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天強調，台灣目前疫情未指數型爆發，但不明感染源傳播鏈若愈少條，就能愈安心。

媒體在疫情記者會上提問，有專家評估春節假期後疫情狀況，應要觀察到2月17日，每天新增本土病例在5例以下、不明感染源傳播鏈也在5條以下，才較放心。

對此，陳時中回應，不明感染源傳播鏈愈少條，就愈安心，但他認為數值是相對的，很難訂定是5條或6條以下才安心，而是要看疫情散播的時間及隱藏期長短而定。

媒體也提問，有專家指出春節後疫情是否指數型上升，是觀察重點。陳時中則說，並不希望疫情指數型爆發，且台灣目前疫情也沒有指數型爆發。

針對今天疫情狀況，陳時中表示，新北市汐止區手搖飲店員染疫案，目前並無初判感染源為何，僅是有南部相關足跡，但仍待疫調釐清。

此外，針對高雄情侶檔染疫衍生出砂石場職場群聚，查出有確診者曾與高雄港相關確診個案入住相同防疫旅館，媒體詢問是否從防疫旅館傳出疫情的可能性較大。陳時中說，現在正朝這個方向研析。

媒體另詢問，有民眾黨人士分析，陳時中與國民黨立委蔣萬安都是摩羯座，台北市副市長黃珊珊則是天秤座，台北市長選舉將成「珊珊大戰二摩黨」。

陳時中笑回：「摩羯座不是都是惡魔，謝謝。」另媒體詢問，民進黨立委何志偉成立後援會挺陳時中參選，陳時中則簡短回應「謝謝大家的關心」。（編輯：管中維）1110211