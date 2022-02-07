謝立功談民眾黨2022布局 黃珊珊選台北市、高虹安戰新竹市

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（中央社記者郭建伸台北7日電）2022縣市長選舉布局，台灣民眾黨秘書長謝立功今天表示，他自己報名參選桃園市長，立委高虹安投入新竹市長選舉，台中市長擬派台北市副市長蔡炳坤參選，台北市副市長黃珊珊一定會參選台北市長。

此外，媒體日前報導民眾黨主席柯文哲找立委蔡壁如接任秘書長一事，民眾黨發言人張清俊今天表示，未經查證純屬虛構，黨內目前並無重大人事異動；主席柯文哲與立委蔡壁如會面是常態，交換選情意見十分正常，外界不需過度解讀。

謝立功今天接受「新聞不芹菜」網路節目專訪談及民眾黨2022縣市長選舉規劃。他表示，單一席次的縣市長選舉相對比較困難，但民眾黨還是必須努力；面對今年底選舉，包含他與5名立委，每個人都鎖定一個區域開始努力。

謝立功表示，例如他自己報名桃園市長海選，高虹安擬出戰新竹市長，而蔡炳坤熟悉中彰投地區，過去有許多淵源，因此也是擬定的推派人選。

台灣民眾黨秘書長謝立功7日表示，他自己報名桃園市長海選，高虹安（圖）擬出戰新竹市長。（中央社檔案照片）

主持人黃光芹詢問，高雄市長是否會派醫師蘇偉碩出戰？謝立功表示，民眾黨曾與蘇偉碩互動過，特別是在舉辦四大公投時，理念各方面很不錯，但最後結果如何要看他自己決心。

談及黃珊珊是否投入台北市長選舉，謝立功說，柯文哲執政台北市8年，一定會推派能接續市長職務人選，「她一定會戰，我很確定」；黃珊珊的民調穩定成長，一定會讓國民黨擬推派的立委蔣萬安緊張。

至於基隆市長人選，謝立功指出，民眾黨擬由邱臣遠出戰，至於蔡壁如則沒有定案；但因選情一直變化，現在不知道對手，不宜太躁進，「說不定我參選新北市也可以」。

黃光芹也追問，是否有藍白合作時間表。謝立功表示，不可能不先爭取選民認同就主張政黨合作，目前已有4成左右民眾政黨傾向非藍非綠，民眾黨會努力爭取這些民眾支持。（編輯：蘇志宗）1110207