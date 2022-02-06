綠高層看2022大選 鐘擺或骨牌難料

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關於年底縣市長選舉，民進黨秘書長林錫耀說，這局不一定是鐘擺效應、也不一定是骨牌效應，努力就有機會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北6日電）農曆年過後，民進黨將視疫情狀況，啟動年底縣市長選舉布局。雖然有人認為，民進黨選情不容樂觀，但民進黨秘書長林錫耀說，這局不一定是鐘擺效應、也不一定是骨牌效應，努力就有機會。

目前民進黨在7個縣市執政，其中基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣即將執政屆滿；高雄市、台南市、嘉義縣3首長拚連任。

依民進黨2022提名特別條例規定，六都直轄市長、非執政縣市提名候選人由黨主席提名，經中執會通過後徵召；執政任期將屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，將辦初選。

因應防疫，民進黨將直轄市與縣市長選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再啟動。林錫耀接受中央社記者訪問時表示，選舉對策委員會成員討論時，大家覺得把節奏放慢，對國家比較好；對國家比較好，對執政就比較好；對執政比較好，當然對未來打選戰就比較好，這個邏輯是一貫的。

不過，林錫耀說，該做的選舉準備還是會做，包括隨時了解每個縣市的政情、民情，農曆年後，哪個縣市應該做什麼處理，才能跟選對會以及黨的決策機制報告；他說，疫情狀況不可預測，也沒有過去的經驗可循，一切且戰且走。

雖然民進黨節奏放緩，但外界早已就各縣市的可能人選點將。

台北市長部分，衛福部長陳時中在民進黨內呼聲高，不過疫情難料，如何讓中央疫情指揮官順利交棒，將是難題；前副總統陳建仁雖表明熱愛研究工作，但仍持續被點名；成功操盤台中第2選區立委補選的前交通部長林佳龍也被認為可以為黨扛下台北市或新北市。

台中市長方面，除了一直被點名回台中「王子復仇」的林佳龍之外，立法院副院長蔡其昌、立委何欣純等人被看好出戰台中市長盧秀燕。

民進黨選對會工作小組成員指出，六都由蔡英文徵召，選對會一定會找出最強的人選，而且一定是高知名度人選，大概選舉前半年、今年6月提名都還來得及。

雖然外界關注台南市長黃偉哲被捲入線民風波，但民進黨工作小組成員認為，媒體披露之後，後續未引起太大風暴，總統府已定調、促轉會也澄清，因此，黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁若無意外，可確定2022年繼續拚連任。

執政任期將屆滿的屏東縣，民進黨想要接棒者包括立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱，初選之爭早已開打而且炮火四射；至於新竹市長林智堅兩任任滿，儘管先前大新竹合併議題熱議，但林智堅已經表明不選，未來不論是否合併，民進黨都面臨接棒人選困局。此外，桃園市也面臨相同問題。

面對2022這局，民進黨內普遍評估難選，國民黨內包括，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙、國民黨南投縣長初選民調勝出的立委許淑華等女將，看起來像一團沒有殺傷力的棉花，但一拳打下去，才知道是「棉裡針」，民進黨需要努力找出能相抗衡的選將。

不過，民進黨內也有聲音認為，去年四大公投結果，民進黨在宜蘭縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣等國民黨執政縣市表現亮眼，2022地方選舉或可趁勢逆轉。

林錫耀說，雖然有人認為2022民進黨選戰可能不樂觀，但時間還早，何必現在就下定論；他認為，選舉取決於政黨品牌、候選人條件、政策議題三面向；現在民進黨中央執政，做得怎麼樣，民眾會考評，同樣的，國民黨在地方執政，選民也會考評。

林錫耀舉例，像盧秀燕之前被認為是「媽媽型」的市長，待人很有親和力，但這次台中市第2選區立委補選，盧秀燕處理顏家違建、社會住宅、燃氣電廠建照等議題，都被拿出來檢驗評論；到了選舉時，選民會認真比較現任市長與挑戰者，現在論斷，言之過早。

林錫耀說，2018年民進黨會想到高雄市長輸掉嗎，同樣的，國民黨也沒想到2018年地方選舉大勝，但2020總統大選卻輸掉。

他認為，2022這局，不一定是鐘擺效應，也不一定是骨牌效應；樂觀的不一定會贏，悲觀的不一定會輸，現在就是一局一局算，一碼歸一歸，只要認真、努力都是有機會。（編輯：趙蔚蘭）1110206