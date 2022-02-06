藍白難合 國民黨2022面臨票源瓜分挑戰

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨在公投、立委補選接連吞敗，年底地方選舉目前雖占有優勢，但黨內仍有焦慮感，除要抗衡民進黨外，另有民眾黨虎視眈眈，包括前台北市長郝龍斌等人近來拋出台北市長選舉一役藍白合作倡議，但民眾黨看來意願薄弱，也凸顯國民黨面臨票源瓜分難題。

國民黨在農曆年後將針對年底的地方選舉提出提名辦法，以及籌組選舉策略小組，計畫以協調代替初選的方式，產生各地的候選人，避免初選造成不必要的紛爭與分裂。

由台北市長柯文哲創立的民眾黨，近年來光譜被視為由綠轉藍，可能搶食藍營選票。對於是否可能藍白合作，國民黨內目前並不看好，主要原因除了雙方無互信外，雙方議員參選人存在競爭關係，談合作較為困難。

例如在台北市長選舉一役，國民黨內以立委蔣萬安聲勢最強，但民眾黨除了要力拚延續首都執政權，更提出多位市議員候選人，實在沒有理由放棄參選。但若民眾黨推出副市長黃珊珊參選，以目前藍綠基本盤來看，「三角督」的局勢有利民進黨選情。

在桃園市長部分，民眾黨日前公告海選桃園市長參選人辦法，1月28日共收到9名人選，自我推薦4名，他人舉薦為5名；他人舉薦的人選中，民眾黨會再詢問相關人選意願，待綜合評估後才會確定提名。藍白也有分裂隱憂。

此外，國民黨亟欲拿下新竹市失土，但民眾黨若也派出立委高虹安參選，同樣會嚴重威脅國民黨參選人。

黨內人士分析，這就是為什麼國民黨最近極力論述故總統蔣經國牌，目的就是要鞏固藍營票源，否則若民眾黨、民進黨都可以來搶，就可能會影響泛藍選民的投票意向，衝擊選情。

黨內人士表示，藍白雙方若是不合作，以藍白間支持者重疊狀況下，衍生而來的就是國民黨未來在各選區，包括議員選戰將與民眾黨正面對決，尤其在六都等都會區最為嚴峻，搶奪正藍的發言權，會是國民黨的重點。

前國民黨輔選要角則指出，國民黨在艱困選區，或是某些無法提出人選的選區，是有與他黨的合作空間，但都會區難度就很高，要在選戰中打贏分食藍營選票的民眾黨，除了論述外，也要回到產品，也就是候選人本身好壞的問題上。

他表示，地方選舉受到政黨色彩的影響較小，因此候選人本身的形象、服務等要素，同樣也會是勝負關鍵，要在年底選舉與民眾黨分庭抗禮，國民黨在各地的提名上，只要能提出對的人選，就不怕來自他黨的挑戰。

藍營地方人士則說，國民黨在各地仍有組織經營，除都會區外，各地方選戰多以陸戰肉搏為主，國民黨仍占據優勢；但在都會區的候選人，受到空戰的影響較大，黨中央就需與地方有著密切的結合，針對民生議題作出論述，爭取民眾認同，提高候選人勝算。（編輯：林淑媛）1110206