人肉看板、羊肉爐店當總部 藍營新人拚初選出奇招

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）疫情升溫，指揮中心禁止跑攤，讓爭取年底議員選舉提名的藍營新人傷透腦筋。不過，國民黨副發言人楊植斗出奇招，打算以「人肉看板」搶曝光；前國民黨青年團團長田方倫則是將自己經營的羊肉爐店，當成競選總部。

國民黨有不少年輕人有意爭取黨內提名、參選年底縣市議員，但由於知名度、資源相對有限，不得不出奇招尋求曝光，盼能讓更多民眾認識與支持。

即將投入台北市大安文山區議員初選的國民黨副發言人楊植斗，之前就利用反萊豬公投宣傳期間，選擇在台北市成功國宅烤台灣豬香腸，獲得迴響。

楊植斗說，新人知名度不高，需要競選小物提高知名度，因此他製作貼有「日進斗金」的小豬撲滿，裡頭放了象徵性的一元，讓選民討個吉利，也自我行銷。

楊植斗表示，既然目前沒有跑攤機會，也沒資源和老將搶廣告看板，只好多努力。他計畫過完年，在身上掛看板，且做好防疫措施，走上街頭爭取曝光，讓民眾有多點機會認識他。

前國民黨青年部主任蕭敬嚴選擇投入新北市瑞芳平溪雙溪貢寮選區，因幅員廣闊，蕭敬嚴去年就開始跑行程，自嘲每天都在上山下海、遊山玩水。他說，點到點之間開車都是半小時起算，更曾一天跑了破百公里。

蕭敬嚴說，不能跑攤確實讓人頭痛，因此思考提前在地方掛宣傳看板及多上政論節目，搶曝光。

蕭敬嚴表示，他將使用瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的地方特色或風景等意象的圖案印在杯墊，作為未來的募款小物，除了宣傳當地特色，也可以給捐款者留作紀念。

將投入台北市松山信義區議員初選的前國民黨青年團團長田方倫將自己經營的羊肉爐店，當成競選總部，行程結束後回到店內，與客人、支持者打招呼、談論時政，加深在地人印象。

田方倫也不定時會邀請律師到餐廳，提供民眾免費法律諮詢，讓羊肉爐店不只是羊肉爐店。他說，這幾年常邀藍綠政界朋友到店裡，一邊吃飯一邊議論時政，有時隔壁桌客人會開玩笑說，像是在看現場直播政論節目。

此外，電視主播柳采葳也有意在年後離職，投入台北市中山大同區議員選戰。她說，未來會先以站路口為主，一步一腳印在基層與民眾互動，握緊每雙手，讓大家更認識她，爭取支持。（編輯：張良知）1110205