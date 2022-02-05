九合一選戰起跑 發美食文搏感情成另類藍綠共識

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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北5日電）臉書（Facebook）深入你我生活，也是政治人物推銷自己的重要平台；年底九合一選舉，為拉近與選民的距離，許多參選人在臉書開美食地圖，藉由軟性文章破冰，盼讓更多人認識，這種作法朝野各黨、新秀或老將都有人用，堪稱另類藍綠共識。

在科技進步、社群媒體發達的年代，不少人會在臉書發文，分享出遊照或美食，記錄生活點滴；對政治人物來說，透過臉書闡述政績，稀鬆平常，這也是與選民維繫關係的方法之一。

今年是地方大選年，許多拚議員初選的新人，穿梭大街小巷拜票，爭取支持。他們也透過臉書發表政策主張，近期更在臉書發美食文，不知道的人，還以為來到美食專欄。

特別的是，就連沙場老將，宣布投入參選基隆市長的前國民黨立委謝國樑，也在臉書發美食文。

參加民進黨新北市議員初選的民進黨立委趙天麟國會辦公室副執行長李宇翔，常在行程空檔之餘，在臉書打卡，分享在地美食，後來還有不少店家跟他聯繫，希望能幫忙推銷。

李宇翔認為，要讓民眾更認識自己，美食等軟性議題便是很好的選項，因為這能讓彼此產生共鳴，有「我們都吃一樣、生活在同一個地方」的感覺。

除了新人拚議員初選外，重回政壇的謝國樑，也在臉書發美食文。

他表示，臉書就是個自媒體，貼文內容是希望可以多一些自己的想法與生活大小事，有嚴肅的政策文、對議題的看法，當然也會有美食文，讓基隆人或是臉友平時就可以多了解私底下最真實的謝國樑，而不是到了選舉時才接觸，減少因為不認識而被負面印象誤導，進而產生誤解。

謝國樑說，民以食為天，美食文的觸擊反應不錯，一來可以推廣基隆美食，二來可以吸引更多不管在地或外地的民眾來討論，主要是希望可以多接觸一些平常接觸不到的民眾，雖然不見得都是基隆人，但能讓外地人多了解基隆，對基隆來說都是正向的幫助。

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此外，投入國民黨新北市議員初選的國民黨新店區青年黨代表游皓麟，不時在臉書發文，希望把選區好吃、好玩的店家，告訴新店人及全國民眾；他說，在臉書發美食文，不僅能拉近與民眾的距離，也可以產生共鳴，對於大家認識他會有所幫助。

角逐台北市議員初選的前國民黨青年部副主任詹為元，在臉書開「松信美食地圖」。他說，與一般的政策性文章相比，在臉書發美食文比較軟性，點閱率及按讚數更高；他也發現，到臉書留言的人，不只有過去在談論政治的民眾，很多是之前比較沒看過的人，這有助自己與在地關係有更進一步的連結。（編輯：楊蘭軒）1110205