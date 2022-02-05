超級新人搶進議會 綠派系布局基層向下扎根

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（中央社記者葉素萍台北5日電）年底九合一選舉，民進黨內有意角逐議員的新人已積極經營基層，力拚在黨內初選出線，其中包括口譯哥趙怡翔、前台中市政府新聞局長卓冠廷等人學經歷傲人，被視為超級新人，背後也展現黨內派系培養新生代的角力戰。

民進黨2022年直轄市議員提名特別條例規定，新人、青年在黨內初選民調最多可加權20%，投入年底市議員參選的新人眾多，如何讓選民認識，考驗創意。

今年的市議員選舉新人當中，以「口譯哥」趙怡翔知名度最高，被視為「超級新人」。他去年10月宣布參選台北市大安文山區市議員後，立即攻占新聞版面；黨內派系湧言會核心包括民進黨立委王定宇、林楚茵、台北市議員阮昭雄都現身記者會力挺，讓趙怡翔的聲量輾壓其他新人。

黨內派系正國會這次推出11位新人爭取議員提名，其中包括投入新北市土樹三鶯選區市議員選舉的前台中市新聞局長卓冠廷，政治圈歷練10年，曾是全台最年輕的直轄市政府新聞局長。身為前交通部長林佳龍核心子弟兵，卓冠廷不是完全的素人，他說，自己比一般新人多了個優勢，選民可能在媒體看過他、會認出他。

卓冠廷曾經一天16個小時，跑了18個行程，他說，民眾知道他要參選，對他會有好奇，也期待在地方上看到他，所以他必須更勤跑。

卓冠廷之前在跑行程時，發現選區各種美食，透過臉書分享「冠廷暴食中」的美食，文章觸及、按讚、分享相當多，很多人會循著文章找尋美食，店家來客數因此增加，也與卓冠廷有良性互動，這是卓冠廷另類的組織經營方式。

曾任行政院長蘇貞昌競選新北市長發言人、立委蘇巧慧國會辦公室新聞部主任的黃韋鈞選擇投入新北市五股、泰山、林口議員選舉。

黃韋鈞之前跑行程總圍著與名字發音相似的「黃圍巾」，他透露，之前遇到很多婆婆媽媽國台語交雜，喊他「黃韋鈞」，聽起來很像「黃圍巾」；自從那次以後，他開始圍著黃圍巾跑攤，「新人很多，但圍黃圍巾的，只有那一個」，藉此增強選民印象，成效不錯。

不過，隨著疫情升溫，指揮中心禁止跑攤，黃韋鈞說，他打算加強線上直播，另外，雖然不能跑攤，但還是會用符合防疫規定的方式站路口，讓民眾看見。

桃園市長鄭文燦子弟兵、前桃園市青年事務局長顏蔚慈，辭官返鄉投入新北市三重蘆洲市議員選舉；新人站路口道早安、捷運站發面紙、掃菜市場是基本功，顏蔚慈還有一台火紅的競選胖卡「噗噗」，是她爭取選民目光的利器。

顏蔚慈有時會親自駕駛胖卡「噗噗」，穿梭在三重、蘆洲街頭巷弄，沿路充當播音員，國台語雙聲道向鄉親廣播問好。

投入台北市內湖南港市議員選舉的前民進黨發言人何孟樺則屬於英系，是太陽花學運世代。她說，立委高嘉瑜第一次參選市議員時非常認真，「跑到隨時隨地都會出現」，這是民眾評量政治人物的指標，自己是新人，沒組織，就是勤走。（編輯：黃國倫）1110205