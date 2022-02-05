搶攻議員席次 民眾黨時力盼扎根基層擴大實力

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（中央社記者王承中台北5日電）外界關注各黨搶攻2022議員席次布局，民眾黨及時代力量已在年前分別公布數波提名名單，包含「學姊」黃瀞瑩、前外交官劉仕傑等人都將披掛戰袍上陣，盼能突破藍綠夾殺，向基層扎根，擴大實力。

面對年底九合一選舉，除縣市長外，外界也關注台灣民眾黨及時代力量等政黨能否在各地縣市議員選舉中有所斬獲，向下扎根，擴大基層實力，突破藍綠兩大黨的夾殺。民眾黨及時代力量已在春節前就啟動提名作業，對外公布數波的縣市議員提名名單，其中不乏知名人士。

民眾黨分別在去年12月1日及今年1月19日公布兩波議員名單，包含前台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩與前台北市府觀光局長陳思宇將投入台北市第1選區士林北投議員選舉，而黨發言人楊寶楨、前台北市府副發言人林珍羽、前主播吳怡萱也將投入北市議員選舉。網路紅人Z9吳達偉、國民黨籍議員陳明義兒子陳世軒則將投入新北市議員選舉。

民眾黨秘書長謝立功表示，民眾黨參選人以素人居多，包含會計人員、老師、長照等各行各業，普遍年齡約落在30歲至40歲，黨部將在北、中、南舉辦培訓課程，協助參選人更上手。

另外，由於網紅四叉貓爆料指民眾黨提名參選議員的林致兵和陳品杰有酒駕前科。民眾黨也透過聲明表示，堅決酒駕零容忍，決議參選人自提名日起，一旦發生酒駕一律撤銷提名，公職人員酒駕一律開除黨籍。

時代力量方面，則已在春節前夕公布三波議員名單，前外交官劉仕傑、遭台北市議員林穎孟解僱的助理吳香君、前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋等人，將投入台北市、新北市、桃園市議員選舉；也提名高雄黨部鳳山區執行長顧崇德參選高雄市鳳山區議員，將與日前退黨的現任高雄市議員黃捷競爭。

時力秘書長、提名小組委員白卿芬表示，時力提名的議員有4大特色，包含特定領域的知名人物、社會運動者、基層社會服務者，以及先前就已認同時代力量理念並加入團隊的成員。

時力黨主席陳椒華指出，去年時力訂下提名50席議員參選人的目標，會持續向此邁進。除雙北外，其餘四都已確定提名至少3席市議員參選人，盼都能勝選取得議會黨團資格；雙北部分將持續海選徵詢。（編輯：楊蘭軒）1110205