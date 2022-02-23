提名黃偉哲有雜音 民進黨選對會小組本週再徵詢

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北23日電）民進黨今天召開中常會，正國會中常委對於台南市長黃偉哲被指涉的線民案仍有疑義，民進黨主席蔡英文裁示台南市「徵詢小組做進一步了解。民進黨說，台南市徵詢小組」將於本周內盡快進行徵詢作業。

民進黨2022年選對會協調工作小組今天召開第4次工作會議，日前選對會已針對台南市、高雄市及嘉義縣3個縣市長提名部分，分別成立徵詢小組。今天會中3個徵詢小組成員分別就近期相關徵詢結果，向協調工作小組說明。

今天民進黨中常會中，有正國會中常委提到，黃偉哲日前被指涉為線民，對於促轉會的調查報告內容，選對會要不要進一步調查；黨主席蔡英文則說，黨沒有調查權，只能用客觀外面呈現資料，這交由台南3人協調小組（召集人洪耀福及成員高志鵬、劉維鈞）處理。

民進黨晚間指出，今天中常會上，蔡英文裁示針對中常委陳茂松與陳亭妃所提的台南市選情意見，由台南市徵詢小組進行徵詢做進一步了解。台南市徵詢小組將會依蔡英文裁示，於本周內盡快進行徵詢作業。

此外，針對年底各縣市議員提名員額作業，今天會中也再次進行討論，經工作小組廣泛討論後，除新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）與台中市第2選區（清水、梧棲、沙鹿）2個選區，標註工作小組成員的不同意見後送中執會討論外，其餘各縣市選區都依地方黨部建議，以及經過選對會工作小組修正與建議後，通過提名員額案送交中執會。

工作小組成員會後受訪指出，這2個選區都是為了是否設婦女保障名額，派系間有不同意見，接下來將交由中執會決定。

另外，針對民進黨議員初選部分擬參選人的背景出現爭議，立委蔡易餘近日呼籲，對參選人須訂定更高標準防止滲透的機制，引起各界關注。

蔡易餘今天在工作小組會議提出臨時動議，建議針對民進黨候選人的提名，應該有相關更積極制度來進行資格審查作業。會中決議交由蔡易餘先行研擬後再討論，並請工作小組成員梁文傑與吳秉叡協助。（編輯：蘇龍麒）1110223