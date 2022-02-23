綠屏縣長4/6至4/8初選民調 直轄市議員4/11起民調

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北23日電）民進黨中常會今天通過屏東縣長提名初選選務日期，敲定4月6日至4月8日執行黨內初選民調；另外，中常會也敲定，2022直轄市議員提名初選，從4月11日至5月31日執行黨內初選民意調查。

民進黨今天召開中常會，會中通過「2022直轄市議員提名初選選務工作日程」及「2022年屏東縣長提名初選選務工作日程」，並確認候選人資格要件，第一、入黨連續滿2年，候選人資格入黨滿2年的計算基準日，依規定以公職人員選舉投票日2022年11月26日為準。第二、其餘資格依「公職候選人提名條例」及施行細則相關規定辦理。

屏東縣長初選方面，立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄已表態參選。根據民進黨中常會通過的初選日程，3月7日至3月11日領表登記；3月15日協調截止；3月24日至3月27日辦理政見會；4月6日至4月8日執行黨內初選民調；4月20日中執會公告提名名單。

民進黨指出，縣市長初選民調依據「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」第7條，僅採用「對手對比式」題型。

民進黨2022年直轄市議員初選日程，3月2日中執會議決各選區提名名額；3月21日至3月25日領表、登記；4月11日至5月31日執行黨內初選民意調查，必要時得展延一週；6月8日中執會公告直轄市議員提名名單，如果民調作業提前完成，中執會得提前召開。

民進黨中常會也通過提請任命2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員初選民意調查委員會委員，成員名單包括，民進黨秘書長林錫耀、學者王智盛、林宗弘、黎寶文、羅承宗。

此外，與會者轉述，有正國會中常委在中常會提到，台南市長黃偉哲日前被指涉為線民，對於促轉會的調查報告內容，選對會要不要進一步調查；黨主席蔡英文則說，黨沒有調查權，只能用客觀外面呈現資料，這交由台南3人協調小組處理。（編輯：黃國倫）1110223