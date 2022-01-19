黃偉哲被指涉線民 促轉會還原訪談過程駁與事實不符

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（中央社記者葉素萍台北19日電）媒體今天報導台南市長黃偉哲早年疑涉線民，促轉會回應澄清，相關內容多處與事實不符。監控檔案與其他政治檔案一樣，反映特定觀點與脈絡，資訊有真有假，若全然相信，可能淪為讓「舊日情治人員的筆記主導轉型正義」的怪象。

促轉會今天發布新聞稿表示，為了解威權統治時期，黨國體制運作、情治機關如何透過在各領域布建，對社會施以嚴密監控，並釐清監控類檔案事實，曾針對檔案記載當事人進行訪談或調查，也曾於109年11月間邀請黃偉哲來會接受訪談，對其是否和情治人員接觸、提供情資、領取津貼一事，進行檔案核實。

促轉會指出，訪談與準備過程均嚴守秘密，絕未對外透露訪談內容與檔案，相關報導有澄清必要。

促轉會說，報導中多處提及有親筆簽名領據，因調查局並未移轉領據類檔案，促轉會也未掌握，更無可能於調查過程中出示領據。因此，報導中提及：「領據至今仍保留在促轉會卷證中」、「黃臉色一沉坦承親筆所簽」、以及「有人在監控類檔案中看到線民領據並向促轉會舉證」等相關情節，皆非事實。

此外，促轉會指出，訪談黃偉哲時間為109年11月，並非媒體揭露的時間點。「知情人士」所提及的訪談內容與實況，多處與事實不符，包括時任促轉會副主委葉虹靈出示牛皮紙袋、教官提及的黃偉哲家庭背景、訪談情境包含當事人表情等情節，均未出現在訪談中。

促轉會強調，監控體制圖像還需要更為長期的整理研究，針對檔案上涉及的情報來源，情治機關對於如何揭露也有不同看法，這些都有待部會之間達成共識，推動相關修法。

對於個別體制加害者與參與者的責任釐清與處置方案，促轉會將在任務總結報告中，提出相關法制規劃，內容包含定義加害人、課以主管機關調查義務、規範主動調查對象與範圍、設置法定調查程序，以及對於調查結果處置、救濟程序等。

促轉會重申，監控檔案與其他政治檔案一樣，是國安情治機關的工作紀錄，是經情治人員篩選、轉傳，層層通報被過濾的資訊，反映特定觀點與脈絡，盡信或全然推翻都可能失之武斷。以前者來說，資訊有真有假，若全然相信，可能淪為讓「舊日情治人員的筆記主導轉型正義」的怪象。以後者來說，目前調查也曾有當事人發現檔案留有相關紀錄後，才改變說詞，坦承過去的案例。

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促轉會建議各界，未來在使用相關檔案時，仍應保持審慎，多方查證比對，才有助還原歷史。

此外，台灣陪審團協會、台灣北社及台灣人權促進會等民間團體，今天在立法院召開「轉型要正義，政黨需自清」記者會。台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，未來若要參選或擔任一定層級以上的公職，因為將是行使國家公權力的身份，應該要有義務要進行自我揭露，這是對人民最起碼的忠實義務。（編輯：楊凱翔）1110119