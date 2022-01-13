政院提促轉條例修法 威權時期沒收財產原物返還、賠償金最高1200萬

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院會今天通過促轉條例部分條文修正草案，以及「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，未來沒收財產原則上原物返還，無法返還者以金錢賠償折算；並增訂行政不法的確認。

行政院院會通過「促進轉型正義條例部分條文修正」草案及「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案。

促轉會說，現行促轉條例規定應平復國家不法，只限於司法不法判決，因此修正促轉條例第6條，將平復國家不法行為的範圍擴大，把公告立法撤銷的司法不法範圍擴及檢察官、軍事檢察官所為的不法處分，且增訂行政不法的確認。

另外，為讓公告撤銷的案件被害者或家屬的權利回復有明確法源依據，這次也擬具「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案。

被害者權利回復條例重點包含：一、提高賠償金額，將死亡賠償金額自新台幣600萬元提高至1200萬元；人身自由的基數制從舊制每基數10萬元，提高至每基數12萬元至17萬元；賠償金額上限從590萬元提高至1139萬元。

第二，為差額請求權。促轉會說，過去已依法受領賠償金、補償金的被害者或家屬，先依本條例計算新賠償金，並扣除過去受領的金額，若有差額，再給付該差額，藉以保障過往申請當事人或家屬的權益，避免雙重受償。

第三，將首次進行整體的沒收財產權利回復，公有財產如有用途廢止、閒置、低度利用或不經濟使用情形，或是第三人曾參與國家不法行為而不當取得財產時，返還予人民。

若非以上情形，促轉會指出，政府則以金錢賠償為之，賠償金額是將各項財產，分別用相當於一般正常交易價格（土地）、重建價格（建物）或現值（動產）來計算價值總額，再進行比例調整。

促轉會說，這項條例規劃由行政院新設「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」辦理相關任務。

依據草案，基金會置董事13人，由行政院遴聘人員組成；基金來源包含移轉為國家所有的不當黨產，以及國內外法人、團體或個人的捐贈。

根據草案規範，威權統治時期是指自民國34年8月15日起至81年11月6日止的時期。（編輯：康世人）1110113