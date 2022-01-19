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首頁 / 政治

PTT網友影射黃偉哲是線民 台南警：IP在菲律賓

2022/1/19 09:51（1/19 14:00 更新）
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台南市長黃偉哲捲入「線民風暴」。（中央社檔案照片） 
台南市長黃偉哲捲入「線民風暴」。（中央社檔案照片） 
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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市長黃偉哲又捲入「線民風暴」，台南市警察局第四分局今天表示，黃偉哲去年已向警方報案提告，警方也行文刑事局，查出去年PTT爆料IP在菲律賓，全案調查中。

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台南市警局第四分局警員今天告訴中央社記者，黃偉哲去年11月在PTT遭人爆料是「台大抓耙仔」後，已向警方報案，且提告對方妨害名譽，台南市警局刑警大隊已行文刑事局國際科查辦境外IP，目前已知IP在菲律賓，警方還在追查PO文的人，全案調查中。

黃偉哲去年11月在PTT遭人影射就學時是「台大抓耙仔」，當時他公開表示「我不是A143」，他強調，這是無謂臆測，已向警方備案。如今媒體重提此事，黃偉哲今天在臉書（Facebook）發出長文說：「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴」。（編輯：陳仁華）1110119

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