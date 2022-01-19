又捲入「台大抓耙仔」風波 黃偉哲：從未出賣同志

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台南市長黃偉哲去年11月遭影射就學時是「台大抓耙仔」，當時已否認，媒體重提此事，黃偉哲19日在臉書表示：「我從來沒有出賣同志。」（中央社檔案照片）

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市長黃偉哲去年11月遭影射就學時是「台大抓耙仔」，當時他否認且向警方備案，媒體卻重提此事，黃偉哲今天在臉書發文說「我從來沒有出賣同志，我光明磊落，禁得起考驗」。

黃偉哲今天在臉書發文，詳述就讀台灣大學時參加校園學生運動，教官打電話到家中「曉以大義」，情治單位人員更是數度向爸爸關切「在學校亂舞的黃偉哲」。

黃偉哲指出，他遭父親責罵打巴掌，「但情治單位恐嚇我的父母，只會讓我更憤怒；鎮暴警察在街頭對我痛毆，只會更堅定我的意志。當年的台大學生黃偉哲，沒有選擇屈服，而是更積極投入」。

黃偉哲表示，他聲援520農民運動時，從街頭被鎮暴警察拖到城中分局暴打；「情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但是無論他們採取任何威脅利誘的手段，我從來沒有出賣過同志。」

黃偉哲說，「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴。」

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黃偉哲表示，壓迫的年代，只有受難者。在民主化的今天，還有人利用虛假的特務報告，進行政治鬥爭，延續黨國威權的幽靈，「我的立場很清楚，威權時代的檔案應該全面公開、全面檢視，追究黨國威權體制的責任，而不是在受難者之間製造猜忌」。

此外，黃偉哲也強調，「市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊我，因為我光明磊落，禁得起考驗。」（編輯：張芷瑄）1110119