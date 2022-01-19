黃偉哲：引用不實資料攻擊 就追訴相關責任

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台南市長黃偉哲（前）19日上午在蕭壠文化園區接受媒體聯訪表示，他從來沒有做過出賣同志的事、沒有做過線民，也拒絕配合教官。中央社記者楊思瑞攝 111年1月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市長黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，針對鏡週刊報導他在大學時期回報社團動態給教官等內容回應，他說，情治機關有很多不實資料，如果有人引用進行攻擊，將追訴相關責任。

黃偉哲上午到佳里區出席蕭壠文化園區農曆年節期間的表演及活動宣傳記者會，會前接受媒體聯訪時主動針對今天鏡週刊報導他曾在大學時期回報社團動態給教官，並以誤餐費名義領取酬勞等內容進行說明。

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黃偉哲表示，在威權時期，情治機關與教官會接觸、接近學運份子，他從來沒有做過出賣同志的事、沒有做過線民，也拒絕配合教官。

他說，轉型正義是非常嚴肅、慎重的事，情治機關裡的資料、檔案有很多是虛偽不實、甚至造假，也因此造就很多冤假錯案，如果把情治機關虛偽不實的資料，在未經清楚辨識查證的情況下拿來做指控或攻擊，除了個人覺得遺憾外，也會請律師依法追訴相關責任。（編輯：陳仁華）1110119