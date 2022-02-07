轉戰2022？鄭運鵬、陳玉珍尚未明確表態

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（中央社記者郭建伸台北7日電）外界點名國民黨立委陳玉珍、民進黨立委鄭運鵬將投入縣市長選戰。陳玉珍今天說，鄉親勸進聲踴躍，參選是重大決定，仍會多傾聽民意；鄭運鵬說，他先顧好執政滿意度，個人意願不重要，會負擔該負擔的責任。

年底九合一縣市長選舉，外界關注現任立委陳玉珍、鄭運鵬是否轉戰縣市長。立法院第10屆第5會期今天開始立委報到，陳玉珍及鄭運鵬在報到時被媒體問及參選議題。

國民黨立委陳玉珍受訪時表示，要不要參選金門縣長是重大決定，她的確有在思考如何做對金門比較好，這段期間她會多拜訪鄉親、傾聽民意，多瞭解後才會決定。

陳玉珍表示，鄉親各種意見都有，且勸進聲的確很踴躍，但也有鄉親認為她在立法院表現很好，盼外界「再給一點時間吧」。

媒體追問是否曾與主席朱立倫、金門縣長楊鎮浯談過。陳玉珍表示，金門是藍軍優勢區，國民黨會有相關協調動作，目前未和朱立倫和楊鎮浯談過縣長選舉議題。

鄭運鵬受訪表示，他是桃園最資深的民進黨立委，他很清楚自己在黨內與在地民意的職責所在，而他目前做好立委份內工作，幫助顧好總統蔡英文、桃園市長鄭文燦的滿意度。

鄭運鵬表示，目前時間還早，桃園市長提名不必太早，其他黨都尚未確定，而中央執政步步為營，跟著民進黨中央黨部的時程，他們去配合就行，不急著表態。

媒體追問，若中央黨部決定提名的話是否願意承擔。鄭運鵬表示，選舉是責任，戰士沒有選擇戰場的權力，且中央黨部有整體規劃。

鄭運鵬表示，「有些是我們可選擇，有些是被選擇」，他們只是大執政機器中的小螺絲、小齒輪，個人意願沒有那麼重要，但會負擔該負擔的責任。（編輯：蘇志宗）1110207