藍白合不合？ 蔡壁如：該談就談、該戰就戰

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（中央社記者郭建伸台北6日電）對於2022縣市長選舉，台灣民眾黨立委蔡壁如說，民眾黨提了幾席人選參選台北市議員，但還是需要台北市長參選人當「母雞」，對藍白合作議題是「該談就談，該戰就戰」。

外界看好時代力量立委邱顯智參選新竹市長，但黨內標準禁帶職參選，若請辭將牽動立院布局。邱顯智如果請辭立委，依照時力2020不分區立委名單來看，將由前立委黃國昌重返立院。

台北市長柯文哲身兼民眾黨主席，而台北市是民眾黨目前唯一執政版圖，日前更推出前主播和發言人陣容的台北市議員參選名單。2022地方選舉一役，將是外界檢視民眾黨基層實力關鍵。

雖然台北市副市長黃珊珊參選台北市長呼聲高，但黃珊珊迄今並未加入民眾黨，加上前台北市長郝龍斌拋出藍白合作議題，表明不希望黃珊珊選台北市長，成為黃珊珊參選的變數。對藍白合作議題，身兼民眾黨主席的柯文哲強調，他在議會看到的現象是「藍綠合」，且民眾黨會單獨打敗「藍綠合」。

除了黃珊珊未來動向，外界也點名立委高虹安選新竹市長、立委邱臣遠選基隆市長。民眾黨秘書長謝立功受訪表示，黃珊珊熟稔台北市議題且長期耕耘，高虹安也一直在準備，邱臣遠也不斷努力。

謝立功表示，縣市首長提名與否端看局勢變化，目前仍不明確，不見得每個縣市都提名首長參選人，也可能與無黨籍參選人合作，「沒有一定是藍白合」。

此外，民眾黨日前公告海選桃園市長參選人辦法，並於1月28日截止。謝立功表示，黨部共收到9名人選，自我推薦4名，他人舉薦為5名；在他人舉薦的人選中，民眾黨會再詢問相關人選意願，待綜合評估後才會確定提名。

民眾黨立委蔡壁如受訪時表示，柯文哲在台北市執政8年，有一定基礎，民眾黨的台北市選戰應規劃「勝利方程式」。

但蔡壁如強調，民眾黨提了好幾席人選參選台北市議員，還是需要台北市長參選人當「母雞」，認為藍白合作議題是「該談就談，該戰就戰」。

時代力量日前陸續公布縣市議員及鄉鎮市民代表參選名單，但目前還未見縣市首長參選人。外界點名立委邱顯智可望參選新竹市長，而苗栗縣議員宋國鼎可能轉戰參選苗栗縣長。

由於時代力量黨團曾提出公職人員選舉罷免法修法版本，禁止帶職參選，若公職人員在任期內登記參選其他公職，應於登記前主動請辭。外界評估若邱顯智若宣布參選新竹市長，極可能以高標準請辭立委，此舉將牽動立法院席次。

時代力量黨主席陳椒華受訪表示，就政局情勢看來今年可能不會觸及大新竹合併，時力在過年後就會盡快與可能人選討論，並在年中就底定提名人選；至於宋國鼎曾表示時代力量不會缺席苗栗縣長選舉，未來動向尊重其決定。（編輯：林淑媛）1110206