板橋家庭群聚定序與桃機相同 陳時中：留意桃機與高雄衍生個案

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北11日電）指揮中心指揮官陳時中今天說，國內疫情大多為桃機、高雄港群聚延伸，跨縣市家族群聚因足跡多，也是關注重點；另板橋家庭群聚檢出與桃機相同病毒株，感染途徑待釐清。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，新增18例本土病例，其中12例與高雄親友群聚相關、2例與跨縣市家族群聚相關、2例與日翊物流相關，另汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚各新增1例。

陳時中表示，高雄親友群聚已延燒至染疫大表哥女友工作的砂石場，釀成多起家庭群聚，基因定序檢出與高雄港群聚相同病毒序列，且大表哥女友的弟弟也曾和高雄港確診者同時住在同間防疫旅館，不排除是防疫旅館內感染，但也有可能是來自社區，兩方面都要持續疫調。

另外，桃園日翊物流共衍生2例個案，陳時中表示，主要新增2名染疫個案親友確診，為一對夫妻，其中一人是隔離期間陰轉陽個案，另一人為自宅自主隔離採檢確診，不算陰轉陽；兩人都曾有桃園大湳市場足跡，相關關聯性及疫調持續進行，但初步看來，感染來源是清楚的。

昨天新北汐止手搖飲店染疫店員，也新增1例確診，陳時中說，主要是一名同職場員工確診，這名個案放假時有到南部的足跡，但時間點看起來距離較久，相關疫調要再進行。

陳時中指出，橫跨高雄、屏東、新北的家族群聚，也新增2例確診，先前家中5姐妹僅三姊、四姊確診，現在住在新北市的大姐及高雄的五妹也確診。

陳時中表示，板橋家庭群聚新增1例確診病例，是染疫妹妹的男友，先前這名男友的媽媽也已確診，這名媽媽Ct值從一採34.3，二採降至17，代表病毒量持續增加，顯示可能才剛剛染疫。

不過，經最新基因定序，感染源似乎已現端倪。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，板橋家庭群聚指標個案（案19346）經基因定序結果，檢出與桃機、西堤、錢都、亞旭及日翊序列一致的Omicron變異株。

板橋家庭群聚指標個案（案19346）檢出與桃機序列一致的Omicron病毒株。（指揮中心提供）

羅一鈞說，在基因定序結果出爐前，曾推測可能與其他本土傳播鏈有關，但目前看來和桃園的群聚關聯性較大，仍須持續溯源、疫調，釐清可能感染途徑，但至少排除與亞東醫院或者先前礁溪長榮、雙北房仲案的關聯。

陳時中表示，目前國內比較大的群聚疫情大多是桃機的衍生個案，另一個則是高雄港衍生個案，由於篩檢人數較多，疫情走向還有待追蹤觀察；另一個需要特別注意的是跨縣市家族群聚，由於他們曾到許多縣市旅遊、聚餐，需要多注意一點。

至於台北市會計師事務所、新北嘉聯益電子廠，陳時中說，在地方政府努力下，該採的採檢、該匡列的匡列，會持續觀察。

陳時中並指出，大同公司染疫案到了明天將監測期滿，今天沒有特別變化；龍潭小吃餐廳共新增9例，今天監測期滿，沒看到有新案例。（編輯：管中維）1110211