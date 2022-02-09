板橋群聚累計5人 確診足跡至新莊加分火鍋、超商及家樂福超市

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市府今天公布新增4例本土確診病例，其中1人為昨天確診的科大女學生的男友母親，餘為他案匡列者居隔中「陰轉陽」。樹林電子廠女移工確診，列明天個案，已匡列150人採檢。

軟性印刷電路板大廠嘉聯益公告，樹林廠1名外籍員工確診，其工作場所樹林廠今天中午至10日上午7時預防性停工，在第一時間全面消毒。

新北市政府衛生局今天證實，樹林某電子廠通報1名外籍移工採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，副市長劉和然下午在疫情說明會表示，20多歲的女移工接種過1劑疫苗，2月8日年假後，返工第一天出現發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛，經醫院採檢核酸檢測PCR陽性、Ct值14，收治專責病房隔離治療。

劉和然說，這工廠在桃園與新北都有廠區，工人的移動調派仍須疫調。女移工因為身體不適前往醫院篩檢，並非企業主動篩檢。

衛生局長陳潤秋在說明會表示，個案1月30日至2月7日工廠年假未上班，居住在公司移工宿舍，已安排同作業區及同宿舍共150人採檢，公司作業廠區及宿舍已通知消毒。此案列為明天中央流行疫情指揮中心公布說明個案。

至於今天新北4例確診，衛生局說，其中2例為台北市幼兒園匡列接觸者，1例為桃園物流相關案接觸者、1例為企業實習員工自篩確診接觸者，皆為匡列居家隔離期間採檢陽性。

衛生局說，今天確診的案19383（男性家長）、案19384（7歲女童）分別為1月26日台北市通知遭匡列為幼兒園確診教師（案18590）接觸者，他們住在淡水區，2月8日解隔前採檢都PCR陽性、父親Ct值21.6，女童Ct值31.2，收治專責病房治療，無公共活動場所足跡。

（新北市政府提供）

至於案19385為40多歲女性，為確診者案19346（實習確診女科大學生）的男友母親，8日遭匡列為接觸者採檢，PCR陽性、Ct值34，收治專責病房治療。

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劉和然說，科大女學生的男友母親住在新北新莊區，匡列接觸者24人居家隔離，已安排採檢。初步疫調的公共足跡，4日至7日分別曾出入新莊區、泰山區的全家超商、遠傳電信門市、家樂福超市、火鍋店。

衛生局說，案19402為住在鶯歌區40多歲男性，1月31日除夕晚間與家人（案19125、案19126、案19245）至桃園大溪區親友家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，8日居隔期間出現咳嗽、喉嚨不舒服症狀，採檢PCR陽性、Ct值17，收治專責病房治療。（編輯：李錫璋）1110209