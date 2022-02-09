2/9本土增10例、境外移入44例 高雄現感染源不明群聚

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國內9日新增10例本土病例。圖為台北市政府9日在中油中崙球場提供BNT疫苗追加劑接種服務，許多民眾到場捲起袖子打疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年2月9日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北9日電）國內今天新增10例COVID-19本土病例，其中4人為高雄一起感染源不明群聚，其餘個案則與桃園日翊物流、台北點點幼兒園附設補習班及板橋一家4口群聚有關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午公布國內新增54例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為10例本土個案，以及44例境外移入（25例為航班落地採檢陽性），含1名印度返台女足成員；另確診個案中無新增死亡。

今天新增本土個案為6例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。今天新增個案中，值得注意的是高雄出現4例感染源待釐清個案，尚查無與高雄港群聚傳播鏈關聯性，為一起親友群聚，指標個案為案19382，是一名10歲男童，因出現症狀到診所就醫，快篩陽性確診。

陳時中說，由於指標個案在過年曾與親戚聚餐，匡列隔離採檢，發現當天共餐的2名親戚確診，甚至其中一名親戚的接觸者，採檢後也發現是確診者，其他匡列為接觸者的家屬檢驗結果均陰性。

同樣是感染源待釐清的新北板橋一家4口群聚，今天有新增一名確診個案，陳時中說明，在衛生單位緊急匡列接觸者後，逐一清查相關接觸風險並進行採檢，發現小女兒（案19346）男友的媽媽確診。

另外，今天新增的2名個案與桃園日翊物流有關，為案19029的家屬，陳時中說，2名個案在過年期間曾與案19029一起吃飯，已被衛生單位匡列為居家隔離對象，在居家隔離期間出現症狀，安排採檢確診。

陳時中說，其餘3名個案為北市房仲群聚案衍生點點幼兒園附設補習班疫情，北市男房仲（案18375）與友人（案18397）可傳染期間曾於某家麵店用餐，當時一名點點幼兒園老師與其足跡重疊，匡列採檢確診，進而揪出今天新增確診的個案。（編輯：張雅淨）1110209

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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