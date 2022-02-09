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疫情11/300

板橋一家4口確診足跡至台北市 頻搭捷運、曾赴麥當勞長春店

2022/2/9 10:25（2/9 10:57 更新）
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台北市衛生局9日公布其中2名染疫個案的足跡，包括麥當勞長春店（圖）、7-ELEVEN松盛門市及全家長通店等。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
台北市衛生局9日公布其中2名染疫個案的足跡，包括麥當勞長春店（圖）、7-ELEVEN松盛門市及全家長通店等。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）新北市一家4口昨天確診COVID-19，台北市衛生局今天公布其中2名個案的足跡，除頻繁搭乘捷運至松江南京、象山站外，還到過麥當勞長春店、7-ELEVEN松盛門市及全家長通店。

新北市昨天公布一起感染源不明的一家4口COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，其中父親（案19353）及姊姊（案19355）職場在台北市。

台北市衛生局今天公布案19353及案19355的足跡，包含3、4、5日上午到過麥當勞長春店及7-ELEVEN 松盛門市，7日到過全家長通店，以及頻繁搭乘捷運往返江子翠站及松江南京、象山站。

衛生局指出，已匡列相關足跡接觸者並安排在昨天、今天陸續採檢，人數仍在統計中，提醒自覺可能與確診者接觸但未獲通知的民眾仍要注意自身健康狀況，如有發燒、咳嗽等疑似症狀，盡速採檢。（編輯：張銘坤）1110209

台北市衛生局9日公布2名確診個案的足跡。（台北市政府提供）
台北市衛生局9日公布2名確診個案的足跡。（台北市政府提供）
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