北市校園防疫升級 1人確診全校停課14天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北8日電）嚴防COVID-19變種病毒，台北市教育局今表示，若校園出現1名師生確診Omicron或Delta等變異株，全校停止實體課程14天；若有師生被匡列密切接觸者，同班級可預防性停課1到5天。

台北市教育局今天發新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株疫情，修正並公布「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引」。

教育局指出，由於新變種病毒傳播性高，因此若1班有1名師生被列為Omicron、Delta等變異株確定病例，全校園即停止實體課程14天，若是有師生被匡列為確診變異株個案的密切接觸者，同班級可以經市府同意後預防性停課1到5天，進行遠距線上教學。

教育局表示，學校畢業旅行及校外教學原則上暫停或延期辦理至2月底，3月起若學校規劃辦理相關活動，應先邀集家長會、教師會、學年教師召開會議取得共識，以單日往返為優先規劃原則，落實並加強防疫措施。

教育局表示，考量校園師生互動頻繁接觸密切，家長及訪客原則不入校，國小校園室內外場地全面暫停開放；國高中若操場、運動場等室外場地與教學區區隔且有獨立動線，開放租借及使用，室內場地暫不開放。

教學課程指引部分，教育局指出，運動課應減少團練、對打、容易肢體接觸或團隊性運動項目課程，並減少跨班或跨校練習頻率，音樂課則應以全程佩戴口罩為原則，無法戴口罩進行的則須調整教學方式

教育局提醒，包含拍畢業照等活動進行時，皆須全程戴口罩，用餐期間應使用隔板，師生及家長請留意健康狀況並互相關懷，確實遵守「生病不上班，不入校」原則。（編輯：李亨山）1110208