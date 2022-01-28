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台大完成亞洲首例主動脈變氣管手術 可望治染疫後遺症
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教育部統計學生確診增5例 累積總數破千

2022/1/28 18:57（1/28 19:39 更新）
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台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，教育部28日公布最新學生確診案例統計，相較27日再增5例，累積總數已達1004例。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月28日
台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，教育部28日公布最新學生確診案例統計，相較27日再增5例，累積總數已達1004例。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月28日
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（中央社記者陳至中台北28日電）台灣COVID-19疫情持續發展，教育部今天公布最新學生確診統計，增加5個案例，累積總數達1004例。

教育部統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從民國110年4月20日到111年1月28日下午5時30分為止，共有1004名學生染疫，其中有772例是本土案例（新增4例），232例境外移入（新增1例）。

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以教育階段區分，大專校院共416名案例（新增1境外）、高中160名、國中118名（新增1本土）、國小205名（新增2本土）、幼兒園105名（新增1本土）。教育部沒有進一步說明案例細節，且可能與中央流行疫情指揮中心、各縣市衛生局處發布的資訊有時間差。

目前中小學已放寒假，教育部今天發出新聞稿，呼籲家長關心學生假期間的防疫作為，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並鼓勵以電話、視訊拜年。（編輯：張雅淨）1110128

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