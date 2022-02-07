150萬人返台北開工 柯文哲：11日前無社區感染就逐步解除2.5級警戒

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北7日電）中央流行疫情指揮中心今天公布第2級疫情警戒延至28日。台北市長柯文哲對此指出，春節人潮回流，若至11日都無社區感染發生，北市2.5級警戒將從下週起逐步解封。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲表示，春節結束後，居家檢疫人數很明顯掉下來了，但今天境外移入確診者還有47人，若逾9成打過2劑COVID-19疫苗且2天內核酸檢測（PCR）陰性，每天境外移入人數還這麼多，他覺得怪怪的。

柯文哲說，時間拖久，偶爾還是會有些破口，從近來桃園、高雄的破口來看，染疫數量不會很快上升，打疫苗還是有效，逾7成施打率，即使社區感染仍不易擴散、只是「悶燒」。

他指出，因國人都有佩戴口罩及做好保持防疫距離，加上疫苗施打覆蓋率夠，今早看統計數據，1月迄今的染疫者有數百人，但被判定為中重度症狀者僅1人，也無死亡案例，其實還好。

針對外界認為開工首日應先快篩再上工，柯文哲認為，應以醫學合理態度來看，有症狀再篩檢、沒症狀就不用，民眾除可自行到超商購買快篩試劑外，北市府也已輔導369家診所可提供快篩試劑。

柯文哲提到，目前北市第1劑疫苗施打率已達91.46%，第2劑為83.97%，第3劑是27.93%。但北市過年期間開放BNT疫苗6萬8000支，只打2萬886人次，代表民眾認為無重症就不急著接種，呼籲符合標準者不要挑疫苗，有得打就趕緊施打。

對於中央今天宣布2級警戒延至28日，柯文哲表示，因北市過年期間實施2.5級警戒，預計本週有150萬人回流，目前要先觀察有無外縣市回流者被感染，若截至11日（週五）都沒發生社區感染，預計下週起將從與民生經濟無關者先逐步解封。

媒體提問，高中以下週五開學日是否會延後。對此，柯文哲指出，新常態就是要如何讓自己正常生活，疫情有變化再處理，應試著過正常生活；另外，台北燈節原則上12日（週六）如期舉行，但若疫情擴大會限縮現場人數，民眾線上觀賞方案也備妥。

媒體還問到，北市萬華區某防疫旅館群聚案增2人確診，相關體檢作業是否會改善。對此，台北市副市長黃珊珊指出，近期會再進行完整檢查，並改善相關查核標準作業程序。

台北市政府在1月28日提出2.5級有條件禁止內用的餐廳防疫指引。（編輯：戴光育）1110207