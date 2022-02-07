圍堵疫情 二級警戒、春節檢疫專案延長至2/28

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指揮中心公布，第二級疫情警戒標準及春節檢疫專案實施期間延長至2月28日。圖為大佳河濱公園「車來速」春節專案採檢站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北7日電）國內COVID-19疫情持續，指揮中心今天公布，第二級疫情警戒標準及春節檢疫專案實施期間延長至2月28日，呼籲入境人員務必配合相關檢疫措施，境內民眾落實防疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國內持續新增本土個案，並出現感染源待釐清個案，且春節人群南北移動及聚集增加，需密切監測年後疫情變化，2月8日至2月28日維持疫情警戒標準為第二級。

外出全程佩戴口罩，維持加嚴戴口罩規定，運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時，維持須戴口罩。

農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合，得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

外出時有飲食需求，得免戴口罩。於指揮中心或主管機關指定的場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽的參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）禁止飲食。賣場、超市、市場加強人流管制：室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）；不開放試吃。

另外，春節檢疫專案自去年12月14日起實施以來，提供入境者依其所具備條件有不同檢疫方案的選擇，以符合不同情況民眾檢疫需求；經評估各國檢疫策略及專案整體執行情形，延長實施期間至今年2月28日（航班表定抵台時間計算）止，相關措施均維持專案規定。

陳時中說，春節檢疫專案內容包含14+0+7、10+4+7及7+7+7共3項方案，相關規定可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網首頁/ COVID-19防疫專區/特殊專案/春節檢疫措施專案項下查閱。

陳時中提醒，民眾於返台前務請事先瞭解並確認適用方案再擇定，且方案擇定後不可變更，入境後請配合各方案所訂檢疫規定，避免違反規定而受裁罰。

選擇7+7+7方案檢疫者，返家後7天如採1人1室檢疫條件，其同戶內同住者（非居家檢疫者）應共同遵守加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，以維護自身及家人健康，共同守護社區防疫安全。（編輯：管中維）1110207