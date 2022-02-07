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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗2/300

疫苗第3劑9日1922平台分流預約 14日起施打

2022/2/7 14:27（2/7 14:49 更新）
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COVID-19公費疫苗1922平台第22期9日起採預約分流時程，開放民眾預約接種疫苗追加劑。圖為民眾7日上午到義信禮堂接種疫苗，在留觀區等待。中央社記者吳家昇攝 111年2月7日
COVID-19公費疫苗1922平台第22期9日起採預約分流時程，開放民眾預約接種疫苗追加劑。圖為民眾7日上午到義信禮堂接種疫苗，在留觀區等待。中央社記者吳家昇攝 111年2月7日
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北7日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，COVID-19公費疫苗1922平台第22期自2月9日起，採預約分流時程，開放民眾預約接種疫苗追加劑，施打時程為2月14日至2月20日。

中央流行疫情指揮中心今天表示，因應國內本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已提供民眾於各地方政府衛生局安排/指定合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。

為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力，COVID-19公費疫苗預約平台持續於第22期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。

另請已於各地方政府衛生局安排、指定的合約醫療院所完成預約民眾，仍依原已預約時段前往接種，無須再於預約平台重複預約。

預約平台相關對象及期程說明如下，施打時程是自今年2月14日至2月20日。符合資格對象為2021年11月28日前已完整接種2劑疫苗且間隔滿12週18歲以上民眾，即2004年2月20日（含）前出生，預約接種疫苗追加劑。

這次也是採取預約分流，65歲以上民眾預約時程為2月9日上午10時至2月11日中午12時；50歲至64歲族群則是2月9日中午12時至2月11日中午12時；18歲至49歲民眾為2月9日下午2時至2月11日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月8日下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心指出，預約平台第22期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定、安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務接種站接種。（編輯：陳政偉）1110207

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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