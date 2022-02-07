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疫情2/300

2/7增2本土皆居家隔離期滿採檢陽性 境外移入47例

2022/2/7 14:06（2/7 15:00 更新）
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國內7日新增2例本土病例，皆為居隔期滿採檢陽性。圖為7日上午台北市義信禮堂醫護人員為民眾施打疫苗。中央社記者吳家昇攝 111年2月7日
國內7日新增2例本土病例，皆為居隔期滿採檢陽性。圖為7日上午台北市義信禮堂醫護人員為民眾施打疫苗。中央社記者吳家昇攝 111年2月7日
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北7日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增49例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為2例本土病例，皆為居隔期滿採檢陽性：境外移入增47例，沒有死亡個案。（編輯：陳政偉）1110207

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增49例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至20多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為28例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國（18例）、馬來西亞（2例）、菲律賓、越南、南非、荷蘭及盧森堡（各1例）移入；另22例調查中。入境日介於去（2021）年11月24日至今（2022）年2月6日。

另今年1月29日公布之案18761、案18786，以及2月3日公布之案19042境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例，其中案18761、案18786為案18498-18500之相關感染，案19042為案19186之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,775,939例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,756,095例排除），其中19,192例確診，分別為3,936例境外移入，15,202例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案18792，再次採檢為陰性，改判排除），累計129例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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