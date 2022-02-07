中國返台確診男改判本土 定序與高雄港相同

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北7日電）疫情指揮中心今天公布，中國境外移入個案（案19042）基因定序與高雄港案相同，由於案19042居檢期間住在高雄防疫旅館，同旅館有高雄港居隔者，研判為旅館群聚，改判本土個案。

根據指揮中心資料顯示，案19042在1月15日自中國入境，返台後已檢疫14天，回桃園第2天出現咳嗽症狀，自行快篩陽性，次日衛生局安排採檢，陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），Ct值僅16，進而傳染4名家人，包括妻子、兒子、女兒跟弟弟。

案19042在居家檢疫期滿後，自主健康管理期間發病，Ct值偏低，外界擔憂個案可能於防疫旅館染疫，指揮中心也積極釐清感染源。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中表示，據基因定序發現，案19042感染Omicron亞型BA.2病毒株，與高雄港群聚案相同。

高雄港群聚病毒出現在桃園個案身上，衛生單位立刻啟動疫調，羅一鈞說，發現案19042入境台灣後，是在高雄防疫旅館完成居家檢疫，同防疫旅館同樓層住有正在隔離的高雄港群聚個案接觸者，為居家隔離陰轉陽個案（案19186），研判應為旅館群聚。（編輯：唐聲揚）1110207