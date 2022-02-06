開工在即 高雄造船廠區、港埠人員須持陰性證明上工

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）因應高雄港防疫，港務公司9日起將於各管制站派員查核，如查無7、8日在8處篩檢站篩檢資料者，禁止進入港區工作；未來要進入港區工作，要自費提出3日內PCR陰性證明。

高雄港近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，其中多起因港區工作接觸風險染疫，並有造船廠人員因職場接觸染疫，造船廠與確診者足跡又多位於旗津。為阻斷傳播鏈，高市府持續旗津社區、修造船廠區人員及高雄港區工作人員擴大篩檢工作。

高雄市長陳其邁今天在防疫會議會後記者會上說明旗津社區擴大篩檢情況，1日至5日共篩檢5435人，除原來的匡列對象或隔離中發病者，沒有新增陽性個案；因應即將開工，市府今天也在旗津福壽宮、廣濟宮、高科大旗津校區持續篩檢，呼籲民眾踴躍篩檢，確保旗津地區防疫安全。

高雄港區造船廠區部分，陳其邁表示，匡列首次篩檢1817人都有前往篩檢，第二次篩檢1815人也都是陰性；並以簡訊通知相關工作人員，應在7日於指定時間地點前往篩檢，接下來工作人員都要持PCR篩檢陰性證明才能進廠上工。

為防堵高雄港疫情，高雄港區工作人員開工前應全面PCR篩檢，高市府將於7、8日連續2天在港區開設8處篩檢站，提供需進入高雄港區工作人員前往篩檢；沒有在這2天篩檢者，未來如需進入港區工作，應自費取得3天內PCR篩檢因應證明，才能進入港區工作。台灣港務公司9日起將於各管制站派員查核。

依高雄港區春節假期後復工前全面篩檢政策，高市府7、8日在高雄港區34號、36號、38號、55號碼頭及第二貨櫃中心、三/五貨櫃中心、四貨櫃中心與六貨櫃中心開設共8處篩檢站。

因應未來2天進入港區工作人員全面普篩及後續管制查核，交通部次長祁文中下午再赴應變中心召集港務公司與航港局指示及重申港區各項防疫措施，並妥為規劃港區篩檢站；港務公司董事長李賢義也進駐應變中心指揮相關單位備妥8處篩檢站設備與篩檢人員分流規劃。

為避免篩檢站發生人潮過多與擁擠，港務公司新聞稿表示，高雄港採紅、黃區篩檢分流，進入「紅區」中島區人員，依身分證字號末碼及篩檢時間，攜帶健保卡就近至34號、36號、38號或55號碼頭篩檢站篩檢；「黃區」為港區其他管制區，各貨櫃中心及相關協力廠商，應依港務公司通知時間攜帶健保卡至各貨櫃中心篩檢站篩檢。（編輯：孫承武）1110206