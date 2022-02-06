日翊物流大溪倉群聚 鄭文燦：3條件齊備才能復工

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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天表示，日翊物流大溪倉要多次採檢、環境清消、實地勘察，確定沒有風險後才能復工；今天新增7例亞旭電腦個案皆為菲律賓籍移工，採檢期滿確診，社區風險小。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，桃園今天新增7例（案19241、案19267至案19272）本土個案，均為遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦相關個案。

鄭文燦表示，這7例亞旭個案都是菲律賓籍移工，居隔期間採檢陰性、期滿採檢確診，大多無症狀，Ct值22至34，沒有社區足跡，市府後續會配合前進指揮所進行亞旭的收尾工作。

鄭文燦表示，日翊物流部分，針對員工及近距離接觸者約267人的14天居家隔離，將在明天進行二採；針對次風險區、在家預防性居隔者約920人，今天早上在桃園者已有790人完成採檢，外縣市者也將陸續完成二採，採檢結果會決定群聚案後續的風險高低。

鄭文燦表示，2月2日至今，感謝日翊物流的母公司全家便利商店配合停工採檢計畫，要等多次採檢、環境清消、實地勘察等3個條件齊備，確定沒有風險後，日翊物流大溪倉才能復工。

鄭文燦表示，明天在桃園巨蛋體育館、桃園市榮民服務處會開設大型疫苗接種站，提供BNT和高端疫苗接種，不用預約、隨到隨打，一到三劑都可以接種。（編輯：李錫璋）1110206