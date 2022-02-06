更多編輯台推薦新聞：
一週大事／北京冬奧開幕、伊斯蘭國首腦遭擊斃、台灣女足贏泰國...
生活

一週大事／北京冬奧開幕、伊斯蘭國首腦遭擊斃、台灣女足贏泰國...

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了
國際

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
亞洲盃女足 開賽7分鐘越南1比0領先台灣
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情20/300

日翊物流大溪倉群聚 鄭文燦：3條件齊備才能復工

2022/2/6 14:50（2/6 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市長鄭文燦6日主持疫情說明記者會時表示，日翊物流大溪倉要多次採檢、環境清消、實地勘察，確定沒有風險後才能復工。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年2月6日
桃園市長鄭文燦6日主持疫情說明記者會時表示，日翊物流大溪倉要多次採檢、環境清消、實地勘察，確定沒有風險後才能復工。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年2月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天表示，日翊物流大溪倉要多次採檢、環境清消、實地勘察，確定沒有風險後才能復工；今天新增7例亞旭電腦個案皆為菲律賓籍移工，採檢期滿確診，社區風險小。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，桃園今天新增7例（案19241、案19267至案19272）本土個案，均為遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦相關個案。

鄭文燦表示，這7例亞旭個案都是菲律賓籍移工，居隔期間採檢陰性、期滿採檢確診，大多無症狀，Ct值22至34，沒有社區足跡，市府後續會配合前進指揮所進行亞旭的收尾工作。

鄭文燦表示，日翊物流部分，針對員工及近距離接觸者約267人的14天居家隔離，將在明天進行二採；針對次風險區、在家預防性居隔者約920人，今天早上在桃園者已有790人完成採檢，外縣市者也將陸續完成二採，採檢結果會決定群聚案後續的風險高低。

鄭文燦表示，2月2日至今，感謝日翊物流的母公司全家便利商店配合停工採檢計畫，要等多次採檢、環境清消、實地勘察等3個條件齊備，確定沒有風險後，日翊物流大溪倉才能復工。

鄭文燦表示，明天在桃園巨蛋體育館、桃園市榮民服務處會開設大型疫苗接種站，提供BNT和高端疫苗接種，不用預約、隨到隨打，一到三劑都可以接種。（編輯：李錫璋）1110206

延伸閱讀
桃園公私立幼兒園延至14日開學 國高中及國小維持11日網傳超商收包裹染疫 陳時中：在台灣這個問題很小北市提2月底微解封 陳時中：先觀察到10日桃園大溪疫調足跡 連4天客運往返大溪至林口長庚桃園加貝爾幼兒園共17人確診 與錢都介壽店有關桃園公布8處確診個案足跡 市府籲曾赴龍潭農家樂小吃者前往採檢
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀