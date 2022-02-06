2/6本土增14例集中桃園高雄新北 13例為隔離後陰轉陽

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（中央社記者張雄風台北6日電）中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿表示，新增43例COVID-19病例，分別為14例本土病例及29例境外移入。14例本土集中在桃園、高雄及新北，其中13例是隔離後陰轉陽。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增43例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及29例境外移入（12例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，新增本土個案為2例男性、12例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

指揮中心發言人莊人祥今天以錄影方式表示，本土個案在桃園市有7例、高雄市4例，新北市有3例；其中隔離後陰轉陽共有13例，因此相對單純。

莊人祥指出，桃園7例都是亞旭員工，也都是隔離期滿前採檢陰轉陽的個案；新北市3例也都是隔離後陰轉陽的個案，1案是日翊物流相關交互感染、1案是新北房仲交互感染、1案是長榮相關個案。

另外高雄4例中，有3例是隔離後陰轉陽，也都是與高雄港相關的個案；案19244也是與高雄港有關，因工作關係每星期定期篩檢，在1月31日快篩陰性，2月5日出現流鼻水症狀，快篩、PCR檢驗呈陽性確認，感染源釐清中。

新增境外移入個案為19例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（8例）、加拿大（4例）、泰國、韓國、南非、奧地利、菲律賓、波蘭、澳大利亞、新加坡、墨西哥及多明尼加各1例移入；另7例調查中；入境日介於1月20日至2月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計575萬6263例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含573萬6634例排除），其中1萬9144例確診，分別為3893例境外移入，1萬5197例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

自2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：吳協昌）1110206