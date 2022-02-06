桃園公私立幼兒園延至14日開學 國高中及國小維持11日

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桃園市長鄭文燦6日表示，桃園市的高中、國中、國小維持2月11日開學。（桃園市政府提供）

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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市的高中、國中、國小維持2月11日開學；桃園有一家防疫旅館將在春節後淨空、由醫院進駐，轉成收治輕症的加強版防疫旅館。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，鄭文燦今天上午主持防疫專案會議後表示，遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦，分兩天進行解隔採檢，若有確診個案，下午會和大家說明。

鄭文燦說，日翊物流部分，針對近距離接觸者約267人的14天居家隔離，今天要進行二採，在家預防性居隔者約920人也要在明天進行採檢，採檢結果會決定群聚案後續的風險高低。

鄭文燦說，桃園有一家防疫旅館，將在春節後會陸續淨空、安排醫院進駐，轉成輕症收治的加強版防疫旅館，約可提供130個房間。

鄭文燦表示，桃園昨天的8個社區採檢站共採檢了2472人，全部都是陰性；桃園市政府在市府進出的全體人員，以及第一線防疫人員都要在明天前完成開工前的快篩。

鄭文燦表示，桃園市的高中、國中、國小維持2月11日開學，公私立幼兒園統一展延到2月14日開學，希望開學前教職員工都能完成疫苗接種，2月8日會進行接種專案，替還沒完成疫苗接種的約1萬6000名教職員工施打疫苗。（編輯：李錫璋）1110206