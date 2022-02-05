網傳超商收包裹染疫 陳時中：在台灣這個問題很小

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網路盛傳到超商收包裹可能染疫。指揮官陳時中認為，在台灣這個問題很小。圖為便利商店內堆滿了待取貨的包裹。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中、楊淑閔台北5日電）日翊物流近日出現多名COVID-19確診個案，網路盛傳到超商收包裹可能染疫。指揮中心指揮官陳時中今天說：「住在中國要注意，但在台灣這個問題我們認為很小」。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，媒體問及近日日翊物流公司出現多起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，網傳要民眾這段期間，避免到特定超商，也不要去收送包裹，擔心物流貨運全台跑，很可能傳遞病毒。

對此，陳時中表示：「住在中國要注意啦，在台灣這個問題我們認為很小」。指揮中心一直都在檢驗相關冷凍食品，冷凍食品被懷疑最有可能有病毒，但台灣檢驗這麼久以來，從來沒有驗出過。他說：「有些地方被驗出比較多，住在那些地方要特別小心了」。

今天記者會上，也有媒體問及，板橋有民眾在短短幾小時內，多次被偵測到離開檢疫範圍，不斷被要求視訊，證明自己沒有出門，不堪其擾。

陳時中表示，接受電子圍籬措施的民眾有上萬人，但出現問題的狀況不多。上述個案會朝2個方向處理，一是確定民眾是不是真的有離開；如果是系統上出差錯，也會進一步釐清。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙日前提醒，下一波疫情爆發點會是疫苗失效時，媒體今天詢問指揮中心是在何時？陳時中回應：「這很難預測」。

至於匡列確診者是否該一次匡兩輪？陳時中表示，目前採取「預防性停課」、「預防性匡列」等措施，都已是匡到第2輪；匡列採用5天、7天再配合檢驗，已把防火牆做得更大，也不會對民眾造成不便。（編輯：陳仁華）1110205