跨境詐包貨到付款 北市府：4大超商可助退款

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）年節前夕忙採買年貨，但有不少民眾到超商取貨付款才驚覺是詐騙包裹。台北市法務局今天表示，因賣家多在境外，已協調國內4大超商業者協助民眾處理相關退款，有效降低財損。

法務局今天發布新聞稿表示，因一頁式廣告詐騙爭議案逐年增加，且業者常利用各大超商貨到付款方式收取價金，但賣家多在境外，造成受害者求償困難，消保官僅能透過代收貨款的物流業或超商協助聯繫廠商處理。

為保障消費者權益，法務局說，除先前已提供處理機制的7-11和全家超商外，目前也增加協調另兩家超商（萊爾富、OK超商）加入服務消費者行列，即日起即可協助處理退款。

法務局指出，國內4大超商業者現在都能協助消費者處理退款，未來民眾只要透過超商線上申訴平台或客服中心立案，便能有效將財損降至最低，4大超商官網均有揭露相關處理流程，超商也將追蹤廠商的退款進度，並對合作廠商進行篩選，以及持續強化門市人員教育訓練。

消保官說，一頁式廣告詐騙賣家經常在臉書、IG、LINE等社交軟體購買贊助廣告，內容多擷取正版業者圖片再重製成山寨版網頁，利用吸睛促銷價格、不滿意包退及7天鑑賞期等文字誘騙消費者下單，再提供超商貨到付款方式降低消費者戒心，實則寄出不符圖文的劣質商品詐騙。

同時，消費者收到不實商品後，常需耗時向賣家反映，落入拖延戰術陷阱。

消保官提醒，消費者切勿因此上當，應儘速透過超商、物流或集運商申請退款，才有機會拿回款項，消費者隨時可利用電話或上網查詢退款進度。

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除此之外，近來頻傳有消費者收到「幽靈包裹」，消保官說，實際這是不肖賣家在消費者並未訂購商品情況下主動寄出商品，並發送到貨通知簡訊，誘使消費者前往取貨付款，建議民眾收到類似簡訊前要先核對購物清單、賣家名稱、貨運編號及費用，不要隨便付費取貨。

另，取貨後也要儘量完整保留商品外箱寄件資料，以釐清寄件者資料，便於提供超商、貨運業或集運商後續做進一步處理。（編輯：李亨山）1110126