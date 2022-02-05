2/5增40本土32境外 陳時中：社區威脅沒有擴大

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（中央社記者陳至中、楊淑閔台北5日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增72例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為40例本土病例、境外移入32例，沒有死亡個案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，33例為居家隔離檢驗陰轉陽，社區的威脅並沒有擴大。（編輯：吳協昌）1110205

影片來源：衛生福利部疾病管制署

以下為疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增72例COVID-19確定病例，分別為40例本土個案及32例境外移入（13例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為9例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（8例）、日本及菲律賓（各3例）、瑞士、法國、阿拉伯聯合大公國、德國、加拿大及印度（各1例）移入；另12例調查中。入境日介於今年1月20日至2月4日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,736,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,717,196例排除），其中19,101例確診，分別為3,864例境外移入，15,183例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）