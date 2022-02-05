外交部：台灣女足8人染疫皆輕症 6日踢完最後一場專機返國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

外交部說，截至4日止，2022年亞洲盃女足賽的代表隊全體隊職員有8人確診COVID-19。圖為台灣女足訓練畫面。（圖取自facebook.com/ChineseTaipeiFootballAssociation）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北5日電）外交部今天說，在印度參加「2022年亞洲盃女足賽」的代表隊全體隊職員，經PCR核酸檢測，截至4日止有8名隊職員確診COVID-19，均為輕症；正積極安排在2月6日代表隊比賽結束後，儘速以專機載送返國。

外交部今天發布新聞稿指出，目前在印度參加「2022年亞洲盃女足賽」（2022 AFC Women's Asian Cup）的台灣代表隊選手表現優異，在行前及自1月13日抵達印度參賽以來，駐印度代表處、中華民國足球協會與主辦單位「亞洲足協」都保持密切聯繫，隨時提供協助。代表隊全程採取高標準的防疫作為，包括全體隊員行前均接種3劑疫苗。

外交部說，日前經PCR核酸檢測，截至4日為止，有8名隊職員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但均為輕症，目前隔離中；駐印度代表處於第一時間已掌握相關狀況，並立即提供代表團隊職員相關防疫物資與藥品等各類協助。

目前外交部、教育部、交通部及駐印度代表處正積極安排在2月6日代表隊比賽結束後，儘速以專機載送在印度參賽的全體隊職員返回國內。

台灣女足6日迎戰越南，只要踢和就能拿下暌違32年的世界盃女足賽資格。（編輯：張良知）1110205