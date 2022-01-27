賴麗琴上演帽子戲法 台灣女足勝伊朗晉級8強

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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣女子足球代表隊今天靠賴麗琴演出帽子戲法，個人包辦3顆進球，終場以5比0擊敗伊朗，以分組第2晉級亞洲盃女子足球賽8強，距世界盃門票只差最後一勝。

2022亞洲盃女子足球賽今年在印度舉辦，這場比賽也攸關明年紐、澳女子世界盃資格，只要踢進4強就可取得世界盃參賽門票，若不幸落敗仍可透過復活賽爭取出線機會。

今年亞洲盃女足賽共分成3組循環，取分組前2晉級8強，再取2支戰績最佳的分組第3，台灣與中國、伊朗與印度同屬A組，而地主印度因太多球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此提前退出賽事。

今年亞洲盃女足賽是台灣自2008年後首次踢進會內賽，也是隊史相隔14年後再次叩關亞洲盃會內賽，台灣女將也爭氣，雖首役以0比4不敵中國，今天面對伊朗，光在上半場就踢進3球奠定勝基，其中就有兩球是出自賴麗琴腳下。

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今天台灣女足在開賽後僅短短4分鐘，李綉琴從右側殺入禁區時被絆倒，沒想到一旁的賴麗琴直接補上一腳，漂亮攻破對手大門，也踢進台灣隊在本屆亞洲盃的第1球。

下半場第63分鐘，蘇育萱在左邊禁區盤球時被伊朗球員從後方犯規，主審也給了12碼罰球，這回依舊交由狀態最佳的賴麗琴來操刀，她瞄準球門左邊網俐落進球，上演她生涯首次在國際賽的帽子戲法。（編輯：劉學源）1110126